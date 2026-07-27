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Suodatinteline

CP0140/01

Suodatinteline
Tämä suodatinteline sopii Daily Collection -kahvinkeittimeen, jossa käytetään 1x2-kokoista suodatinpussia tai kiinteää suodatinta. Se on helppo irrottaa puhdistusta varten.
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Suodatinteline

  • Daily Collection

  • Suodatinkoko 1x2

  • Musta

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