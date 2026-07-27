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  • Vesisäiliö
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Vesisäiliö

CP0316

Vesisäiliö
Tämä vesisäiliö on helppo irrottaa täyttöä ja puhdistusta varten.
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Vesisäiliö

  • Musta

  • Philips 2000 -sarja

  • Philips 2100 -sarja

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