Maksa Klarnalla
2 vuoden takuu
Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota
Rekisteröidy ja saa €10 alennusta
Kaikki sarjat
Valumisastian kansi
Tuotanto lopetettu
Tuki
CP0509
Siirry kauppaan
Kirjaudu sisään tai luo tili
Saat heti käyttöösi käyttöoppaita, yksilöllistä tukea ja paljon muuta. Lisäksi se on helppoa ja nopeaa
Kestävän valumisastian kannen ansiosta muki pysyy tukevasti paikoillaan. Sopii Picobaristo-, SM- ja Philips 5000 -sarjan laitteisiin.
Ota yhteyttä Philipsiin
Autamme sinua mielellämme