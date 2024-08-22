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Termoskannu

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Termoskannu

CP9209

Termoskannu

Tuotanto lopetettu

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Oppaat

Tämä termoskannu kerää kahvinkeittimen tuottaman kahvin. Se takaa aromien säilymisen ja oikean lämpötilan. Yhteensopiva Philips Gaia -kahvinkeittimen kanssa.

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  • 22 August 2024

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