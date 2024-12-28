TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

Maidonvaahdottimen kansi

Tuotanto lopetettu

Tuki

Maidonvaahdottimen kansi

CP9933/01

Maidonvaahdottimen kansi

Tuotanto lopetettu

Siirry kauppaan

Kirjaudu sisään tai luo tili

Rekisteröi tuotteesi

Saat heti käyttöösi käyttöoppaita, yksilöllistä tukea ja paljon muuta. Lisäksi se on helppoa ja nopeaa

Rekisteröidy nyt

Oppaat

Maidonvaahdottimen kansi pitää vispilän paikallaan. Kansi kestää konepesua. Sopii SENSEO® Milk Twister -maidonvaahdottimeen.

  • PDF tiedosto
  • 28 December 2024

Ota yhteyttä Philipsiin

Autamme sinua mielellämme