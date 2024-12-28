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Maidonvaahdottimen kansi
Tuotanto lopetettu
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CP9933/01
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Maidonvaahdottimen kansi pitää vispilän paikallaan. Kansi kestää konepesua. Sopii SENSEO® Milk Twister -maidonvaahdottimeen.
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