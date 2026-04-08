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Suodatinteline

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Suodatinteline

CP9938

Suodatinteline

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Oppaat

Tämä suodatinteline sopii Daily Collection -kahvinkeittimeen, jossa käytetään 1x4-kokoista suodatinpussia tai kiinteää suodatinta. Se on helppo irrottaa puhdistusta varten.

  • PDF tiedosto
  • 8 April 2026

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