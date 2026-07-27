TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Suodatinteline
  • Suodatinteline

Suodatinteline

CP9949

Suodatinteline
Tämä suodatinteline sopii Grind & Brew -kahvinkeittimeen, jossa käytetään 1x4-kokoista suodatinpussia tai kiinteää suodatinta. Se on helppo irrottaa puhdistusta varten.
Näytä kaikki edut
Yhteensopivat tuotteet
Grind & Brew

Grind & Brew
Kahvinkeitin

HD7767/00R1

Grind & Brew

Grind & Brew
Kahvinkeitin

HD7768/90R1

Grind & Brew

Grind & Brew
Kahvinkeitin

HD7769/00R1

Grind & Brew

Grind & Brew
Kahvinkeitin

HD7769/00

Grind & Brew

Grind & Brew
Kahvinkeitin

HD7768/90

Grind & Brew

Grind & Brew
Suodatinkahvinkeitin, 1,2 litraa

HD7767/00

Tarkista yhteensopivat tuotteet teknisten tietojen välilehdestä

Suodatinteline

  • Grind & Brew

  • Suodatinkoko 1x4

  • Musta

Uudista laitteesi helposti Philipsin alkuperäisosilla

Laitteesi tarvitsee silloin tällöin huolenpitoa. Onneksi voit Philipsin vaihto-osilla huoltaa tuotteesi nyt helpommin kuin koskaan. Philipsin laatutakuulla.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Arviot

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.