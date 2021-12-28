Começo por dizer que colocar água no ferro é fácil (o sistema é excelente). O ferro aquece rapidamente, desliza suavemente em diferentes tipos de tecido. Bom desempenho em gangas e em algodão. O único senão, é o comprimento do fio. Julgo que podia ser um pouco maior. Depois de algumas semanas a experimentar, contínuo fã. Deixei o ferro que tinha de lado e não volto atrás na decisão - bons resultados e redução de tempo.