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  • Tehokas höyrytoiminto hoitaa hankalatkin rypyt
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Tuotanto lopetettu

3000 SeriesHöyrysilitysrauta

DST3030/70

4.7
| (24) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta
Tehokas höyrytoiminto hoitaa hankalatkin rypyt
3000 Series höyrysilitysraudat tekevät silittämisestä helppoa tehokkaalla lisähöyryllä, joka hoitaa hankalatkin rypyt. Keraaminen pohjalevy liukuu sulavasti, ja 300 ml:n vesisäiliön ansiosta pienemmät silitysmäärät hoituvat ilman lisätäyttöjä.
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Lisähöyry jopa 180 g

Tehokas höyrytoiminto hoitaa hankalatkin rypyt

  • 2 400 W:n teho

  • Jatkuva höyryntuotto 40 g/min

  • Lisähöyry 180 g

  • Keraaminen

Jopa 180 g:n lisähöyry lisää tehoa

Jopa 180 g:n lisähöyry lisää tehoa

Lisähöyry ulottuu syvemmälle kankaaseen ja tekee rypyistä selvää jälkeä.

Jopa 40 g/min jatkuva höyryntuotto takaa tasaisen suorituskyvyn

Jopa 40 g/min jatkuva höyryntuotto takaa tasaisen suorituskyvyn

Voimakas ja tasainen höyryntuotto poistaa rypyt nopeammin.

2 400 wattia, lämpenee nopeasti

2 400 wattia, lämpenee nopeasti

Lämpenee nopeasti ja toimii tehokkaasti.

Tekniset tiedot

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Arviot

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4.7

5:stä

24

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

3
2
1

28/12/2021

Portugal

Portugal

Vahvistettu ostaja

Faz o que promete!

Começo por dizer que colocar água no ferro é fácil (o sistema é excelente). O ferro aquece rapidamente, desliza suavemente em diferentes tipos de tecido. Bom desempenho em gangas e em algodão. O único senão, é o comprimento do fio. Julgo que podia ser um pouco maior. Depois de algumas semanas a experimentar, contínuo fã. Deixei o ferro que tinha de lado e não volto atrás na decisão - bons resultados e redução de tempo.

Edut

Eficiente e eficaz.

Haitat

O fio podia ser um pouco mais comprido.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Série 3000 DST3030/70 Ferro a vapor

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Arvioitu tuote: Série 3000 DST3030/70 Ferro a vapor

13/12/2021

Portugal

Portugal

Excelente qualidade

Eletrodoméstico espetacular, boa qualidade, fácil de transportar e engoma a roupa muito facilmente

Edut

Fácil de transportar

Haitat

Não tem

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Arvioitu tuote: Série 3000 DST3030/70 Ferro a vapor

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Arvioitu tuote: Série 3000 DST3030/70 Ferro a vapor

06/12/2021

Portugal

Portugal

Produto excelente para o tamanho e leveza

Recomendo o produto para quem não tem paciência para passar a ferro, produto leve, muito fácil de arrumar e desliza em todos os tecidos muito bem

Edut

Leve, compacto, facil de utilizar e desliza bem em todos os tipos de tecido

Haitat

Pega mais ergonômico

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Arvioitu tuote: Série 3000 DST3030/70 Ferro a vapor

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