2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
2 400 W:n teho
Jatkuva höyryntuotto 40 g/min
Lisähöyry 180 g
Keraaminen
Lisähöyry ulottuu syvemmälle kankaaseen ja tekee rypyistä selvää jälkeä.
Voimakas ja tasainen höyryntuotto poistaa rypyt nopeammin.
Lämpenee nopeasti ja toimii tehokkaasti.
4.7
5:stä
24
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
guiarm
28/12/2021
Portugal
Vahvistettu ostaja
Faz o que promete!
Começo por dizer que colocar água no ferro é fácil (o sistema é excelente). O ferro aquece rapidamente, desliza suavemente em diferentes tipos de tecido. Bom desempenho em gangas e em algodão. O único senão, é o comprimento do fio. Julgo que podia ser um pouco maior. Depois de algumas semanas a experimentar, contínuo fã. Deixei o ferro que tinha de lado e não volto atrás na decisão - bons resultados e redução de tempo.
Edut
Eficiente e eficaz.
Haitat
O fio podia ser um pouco mais comprido.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Série 3000 DST3030/70 Ferro a vapor
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Série 3000 DST3030/70 Ferro a vapor
Msantos12
13/12/2021
Portugal
Osa myynninedistämistä
Excelente qualidade
Eletrodoméstico espetacular, boa qualidade, fácil de transportar e engoma a roupa muito facilmente
Edut
Fácil de transportar
Haitat
Não tem
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Série 3000 DST3030/70 Ferro a vapor
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Série 3000 DST3030/70 Ferro a vapor
Catgonca
06/12/2021
Portugal
Osa myynninedistämistä
Produto excelente para o tamanho e leveza
Recomendo o produto para quem não tem paciência para passar a ferro, produto leve, muito fácil de arrumar e desliza em todos os tecidos muito bem
Edut
Leve, compacto, facil de utilizar e desliza bem em todos os tipos de tecido
Haitat
Pega mais ergonômico
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Série 3000 DST3030/70 Ferro a vapor
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Série 3000 DST3030/70 Ferro a vapor