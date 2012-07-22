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  • Pitää pölyn pölynimurissa
  • Pitää pölyn pölynimurissa
  • Pitää pölyn pölynimurissa
  • Pitää pölyn pölynimurissa
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  • Pitää pölyn pölynimurissa
  • Pitää pölyn pölynimurissa
  • Pitää pölyn pölynimurissa

Tuotanto lopetettu

poistosuodatin

FC8030

4.5
| (6) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta
Pitää pölyn pölynimurissa
Tämä pölynimurin AFS-suodatin suodattaa poistoilman perusteellisesti. AFS-suodattimen vaihtaminen puolen vuoden välein varmistaa tehokkaan suodatuksen.
Näytä kaikki edut

AFS-mikrosuodatin

Pitää pölyn pölynimurissa

  • 1 AFS-mikrosuodatin

  • Erittäin hyvä suodatusteho

  • Vaihda 6 kuukauden välein

  • Sopii malliin FC9300...19

Puhdasta ilmaa AFS-mikrosuodattimella

AFS-mikrosuodatin vangitsee hienot pölyhiukkaset, joten huoneilma pysyy pölyttömänä ja puhtaana.

Alkuperäinen Philips-poistosuodatin

Alkuperäinen Philips-poistosuodatin

s-suodatin on tavallinen poistosuodatin

s-suodatin on tavallinen poistosuodatin

s-suodatin on tavallinen, yleisesti saatava poistosuodatin, jonka logo on helppo tunnistaa. Se sopii useimpiin Philips-pölynimureihin sekä Electroluxin, AEG:n, Voltan ja Tornadon imureihin.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.5

5:stä

6

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

3
2
1

22/07/2012

France

France

bon produit

meilleur rapport qualite prix trouve sur le net. Prix le plus bas et en plus sur le site du constructeur

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: FC8030 Filtre sortie

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: FC8030 Filtre sortie

09/10/2011

Nederland

Nederland

gewoon een prettig produkt

dit produkt voor mijn philips stofzuiger aangeschaft. makkelijk te plaatsen en volgens mij houd het veel klein stof tegen.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: FC8030 uitblaasfilter

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: FC8030 uitblaasfilter

09/10/2011

Nederland

Nederland

Gemakkelijk te verwisselen, neemt de stof goed op.

zeer goed product, makkelijk te plaatsen stofilter. Hygienisch.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: FC8030 uitblaasfilter

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: FC8030 uitblaasfilter

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