2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
1 AFS-mikrosuodatin
Erittäin hyvä suodatusteho
Vaihda 6 kuukauden välein
Sopii malliin FC9300...19
AFS-mikrosuodatin vangitsee hienot pölyhiukkaset, joten huoneilma pysyy pölyttömänä ja puhtaana.
s-suodatin on tavallinen, yleisesti saatava poistosuodatin, jonka logo on helppo tunnistaa. Se sopii useimpiin Philips-pölynimureihin sekä Electroluxin, AEG:n, Voltan ja Tornadon imureihin.
4.5
5:stä
6
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
glb17
22/07/2012
France
bon produit
meilleur rapport qualite prix trouve sur le net. Prix le plus bas et en plus sur le site du constructeur
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: FC8030 Filtre sortie
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: FC8030 Filtre sortie
tonnie1950
09/10/2011
Nederland
gewoon een prettig produkt
dit produkt voor mijn philips stofzuiger aangeschaft. makkelijk te plaatsen en volgens mij houd het veel klein stof tegen.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: FC8030 uitblaasfilter
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: FC8030 uitblaasfilter
Klobedanz
09/10/2011
Nederland
Gemakkelijk te verwisselen, neemt de stof goed op.
zeer goed product, makkelijk te plaatsen stofilter. Hygienisch.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: FC8030 uitblaasfilter
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: FC8030 uitblaasfilter