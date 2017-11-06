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Tuotanto lopetettu

SmartPro ActiveRobottipölynimuri

FC8068/01

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Lisätarvikepakkaus SmartPro Active -robottipölynimureihin. Pakkauksessa on kaksi suodatinta, yksi harjapari ja kolme kuivamoppikangasta, joilla voidaan pidentää robottipölynimurin käyttöikää.

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Lisätarvikepakkaus SmartPro Active -pölynimuriin

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  • Lisätarvikepakkaus

  • 2 vaihtosuodatinta

  • 1 harjapari

  • 3 kuivamoppausliinaa

Pidennä laitteen käyttöikää vaihtamalla 4 kuukauden välein

Pidennä laitteen käyttöikää vaihtamalla 4 kuukauden välein

Pidennä robottipölynimurin käyttöikää vaihtamalla suodatin 4 kuukauden välein.

Varmista tehokas pölynpoisto vaihtamalla kerran vuodessa

Varmista tehokas pölynpoisto vaihtamalla kerran vuodessa

Varmista tehokas pölynpoisto vaihtamalla harjat kerran vuodessa

Tehostaa puhdistusta keräämällä hienoimmatkin pölyhiukkaset

Tehostaa puhdistusta keräämällä hienoimmatkin pölyhiukkaset

Tehostaa puhdistusta keräämällä hienoimmatkin pölyhiukkaset lattiapinnoilta

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