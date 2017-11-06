2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
FC8068/01
Varmista optimaalinen suorituskyky
Lisätarvikepakkaus SmartPro Active -robottipölynimureihin. Pakkauksessa on kaksi suodatinta, yksi harjapari ja kolme kuivamoppikangasta, joilla voidaan pidentää robottipölynimurin käyttöikää.
Lisätarvikepakkaus
2 vaihtosuodatinta
1 harjapari
3 kuivamoppausliinaa
Pidennä robottipölynimurin käyttöikää vaihtamalla suodatin 4 kuukauden välein.
Varmista tehokas pölynpoisto vaihtamalla harjat kerran vuodessa
Tehostaa puhdistusta keräämällä hienoimmatkin pölyhiukkaset lattiapinnoilta
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