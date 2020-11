Parasta suorituskykyä. Syväpuhdistukseen.

Philips Performer Ultimate on edistynein imurimme, joka antaa parhaan mahdollisen siivouskokemuksen. Älykäs LED-suutin auttaa löytämään piilevän pölyn, joka yleensä jää imuroimatta. Sisäinen kaukosäädin antaa mahdollisuuden hallita tehoasetuksia ja mukauttaa imurointia erilaisille pinnoille, koville ja pehmeille. Et joudu huolehtimaan nopeasti täyttyvistä pölypusseista ja sitä myötä heikentyvästä imutehosta. Sisäinen AirflowMax-tekniikka varmistaa, että imuria voi käyttää tehosta tinkimättä kunnes koko pussi on täynnä. Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin