2 vuoden takuu
Jatkuva höyryntuotto 45 g/min
Lisähöyry 200 g
SteamGlide-pohja
Quick Calc Release -toiminnolla puhdistat silitysraudan helposti ja varmistat tehokkaan höyryntuoton
Tunkeutuu syvälle kankaaseen ja silottaa itsepintaiset rypyt vaivattomasti
Voit hoitaa silityksen hetkessä, koska silitysrauta lämpenee nopeasti ja on erittäin tehokas
Palkinnot
4.8
5:stä
97
Arviot
98%
suosittelee tätä tuotetta
BabJo
13/12/2021
Portugal
Osa myynninedistämistä
Boa relaçao qualidade/preço
Este ferro tem otimo desempenho e excedeu as minhas expectativas.
Edut
Bom preço e excelente desempenho
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Azur GC4564/20 Ferro a vapor
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Azur GC4564/20 Ferro a vapor
domandrenog
06/12/2021
Portugal
Osa myynninedistämistä
Produto excelente
Um produto 5 estrelas que corresponde a todas as expectativas. Não pinga, as roupas ficam óptimas e ainda não queimei nenhuma peça. Recomendo 100%
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Azur GC4564/20 Ferro a vapor
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Azur GC4564/20 Ferro a vapor
Sankapm3D
29/11/2021
Portugal
Osa myynninedistämistä
Excelente!!!
Um produto excelente e que corresponde às expectativas. Não pinga água,passa muito bem,as roupas ficam óptimas. Vale a pena,recomendo aos demais!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Azur GC4564/20 Ferro a vapor
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Azur GC4564/20 Ferro a vapor