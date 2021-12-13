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  • Taattu höyrytysteho
  • Taattu höyrytysteho
  • Taattu höyrytysteho
  • Taattu höyrytysteho
  • Taattu höyrytysteho
  • Taattu höyrytysteho
  • Taattu höyrytysteho
  • Taattu höyrytysteho
  • Taattu höyrytysteho
  • Taattu höyrytysteho
  • Taattu höyrytysteho
  • Taattu höyrytysteho
  • Taattu höyrytysteho
  • Taattu höyrytysteho
  • Taattu höyrytysteho
  • Taattu höyrytysteho
  • Taattu höyrytysteho
  • Taattu höyrytysteho
  • Taattu höyrytysteho
  • Taattu höyrytysteho

AzurHöyrysilitysrauta

GC4537/70

4.8
| (97) Arviot | 98% suosittelee tätä tuotetta

1 palkinto

Taattu höyrytysteho
Innovatiivisen muotoilun ansiosta kalkkihiukkaset hajoavat helposti ja kerääntyvät automaattisesti irrotettavaan kalkkisäiliöön. Kalkki on helppo huuhtoa pois alle 15 sekunnissa, mikä pitää höyryntuoton tehokkaana.
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Entistä parempi Quick Calc Release -järjestelmä

Taattu höyrytysteho

  • Jatkuva höyryntuotto 45 g/min

  • Lisähöyry 200 g

  • SteamGlide-pohja

Quick Calc Release -järjestelmä silitysraudan vaivattomaan puhdistukseen

Quick Calc Release -järjestelmä silitysraudan vaivattomaan puhdistukseen

Quick Calc Release -toiminnolla puhdistat silitysraudan helposti ja varmistat tehokkaan höyryntuoton

Jopa 200 gramman lisähöyry päihittää itsepintaiset rypyt

Jopa 200 gramman lisähöyry päihittää itsepintaiset rypyt

Tunkeutuu syvälle kankaaseen ja silottaa itsepintaiset rypyt vaivattomasti

2 400 W:n silitysrauta on nopeasti käyttövalmis ja tehokas

2 400 W:n silitysrauta on nopeasti käyttövalmis ja tehokas

Voit hoitaa silityksen hetkessä, koska silitysrauta lämpenee nopeasti ja on erittäin tehokas

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Palkinnot

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.8

5:stä

97

Arviot

98%

suosittelee tätä tuotetta

3
2

13/12/2021

Portugal

Portugal

Boa relaçao qualidade/preço

Este ferro tem otimo desempenho e excedeu as minhas expectativas.

Edut

Bom preço e excelente desempenho

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Azur GC4564/20 Ferro a vapor

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Azur GC4564/20 Ferro a vapor

06/12/2021

Portugal

Portugal

Produto excelente

Um produto 5 estrelas que corresponde a todas as expectativas. Não pinga, as roupas ficam óptimas e ainda não queimei nenhuma peça. Recomendo 100%

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Azur GC4564/20 Ferro a vapor

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Azur GC4564/20 Ferro a vapor

29/11/2021

Portugal

Portugal

Excelente!!!

Um produto excelente e que corresponde às expectativas. Não pinga água,passa muito bem,as roupas ficam óptimas. Vale a pena,recomendo aos demais!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Azur GC4564/20 Ferro a vapor

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Azur GC4564/20 Ferro a vapor

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  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.