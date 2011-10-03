2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
180 °C
Keraaminen
Keramiikka on luonnostaan mikroskooppisen sileää ja kestävää, ja siksi se on yksi parhaista suoristuslevyjen materiaaleista. Levyt liukuvat helposti hiusten läpi ja tekevät niistä kiiltävät.
Korkean lämpötilan avulla voit muotoilla hiuksia ja saat täydellisen kampauksen, kuin olisit juuri tullut kampaajalta.
Suoristin lämpenee käyttövalmiiksi 60 sekunnissa
4.5
5:stä
2
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
maggie
03/10/2011
United Kingdom
bought for the wife:
my wife said the product was very good as she uses it for travelling ,so she is happy with it.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP8300 Straightener
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP8300 Straightener
Julinette02
20/03/2011
France
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP8300/00 Lisseur
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP8300/00 Lisseur