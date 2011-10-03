Keraamiset levyt takaavat pehmeästi liukuvat ja kiiltävät hiukset

Keramiikka on luonnostaan mikroskooppisen sileää ja kestävää, ja siksi se on yksi parhaista suoristuslevyjen materiaaleista. Levyt liukuvat helposti hiusten läpi ja tekevät niistä kiiltävät.