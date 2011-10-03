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Tuotanto lopetettu

Suoristin

HP8300/00

4.5
| (2) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta
Ammattilaistuloksia kätevästi
Suorista matkaasi. Helppokäyttöisessä, mutta tehokkaassa Simply SalonStraight -suoristimessa on keraamiset suoristuslevyt, ja se lämpenee ammattilaistason muotoilulämpötilaan 180 ºC.
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Simply SalonStraight

Ammattilaistuloksia kätevästi

  • 180 °C

  • Keraaminen

Keraamiset levyt takaavat pehmeästi liukuvat ja kiiltävät hiukset

Keraamiset levyt takaavat pehmeästi liukuvat ja kiiltävät hiukset

Keramiikka on luonnostaan mikroskooppisen sileää ja kestävää, ja siksi se on yksi parhaista suoristuslevyjen materiaaleista. Levyt liukuvat helposti hiusten läpi ja tekevät niistä kiiltävät.

180 °C:n lämpötila takaa upean tuloksen

180 °C:n lämpötila takaa upean tuloksen

Korkean lämpötilan avulla voit muotoilla hiuksia ja saat täydellisen kampauksen, kuin olisit juuri tullut kampaajalta.

Lämpenee käyttövalmiiksi 60 sekunnissa

Lämpenee käyttövalmiiksi 60 sekunnissa

Suoristin lämpenee käyttövalmiiksi 60 sekunnissa

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.5

5:stä

2

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

3
2
1

03/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

bought for the wife:

my wife said the product was very good as she uses it for travelling ,so she is happy with it.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP8300 Straightener

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP8300 Straightener

20/03/2011

France

France

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP8300/00 Lisseur

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP8300/00 Lisseur

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