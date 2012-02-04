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Tuotanto lopetettu

teräyksiköt

HQ6/11

4.6
| (18) Arviot | 94% suosittelee tätä tuotetta
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Joka vuosi terät kulkevat Mount Everestin huipulle vievän matkan... 49 kertaa! Sellaisen matkan jälkeen parhaatkaan materiaalit eivät ole enää terävimmillään. Pidä parranajokoneesi huippukunnossa – vaihda ajopäät 2 vuoden välein.
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Saat parhaan ajotuloksen, kun vaihdat ajopäät 2 vuoden välein

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  • Lift & Cut

  • Yksi teräyksikkö

Super Lift & Cut -kaksoisterätekniikka

Super Lift & Cut -kaksoisterätekniikka

Philips-parranajokoneen kaksoisterätekniikka: ensimmäinen terä nostaa partakarvan ja toinen leikkaa sen tarkasti ja miellyttävästi.

Precision Cutting -järjestelmä

Precision Cutting -järjestelmä

Philips-parranajokoneessa on erittäin ohuet terät, joiden teräsäleiköt leikkaavat pitkät partakarvat ja teräaukot lyhyen sängen.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.6

5:stä

18

Arviot

94%

suosittelee tätä tuotetta

2
1

04/02/2012

Danmark

Danmark

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HQ6/50 skær

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HQ6/50 skær

05/01/2011

United Kingdom

United Kingdom

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HQ6/40 shaving heads

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HQ6/40 shaving heads

12/09/2015

Italia

Italia

ULTIMA SOSTITUZIONE FEBBRAIO 2006

RASATURA QUOTIDIANA, RASOIO MOD 6830 DEL 2000, SOSTITUITE LE TESTINE HQ6 A FEBBRAIO DEL 2006 AD OGGI (SETTEMBRE 2015) TUTTORA IN SERVIZIO ED EFFICIENZA. PRODOTTO ECCEZIONALE, D'ALTRI TEMPI.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HQ6/40 testine di rasatura

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HQ6/40 testine di rasatura

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