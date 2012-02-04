2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Lift & Cut
Yksi teräyksikkö
Philips-parranajokoneen kaksoisterätekniikka: ensimmäinen terä nostaa partakarvan ja toinen leikkaa sen tarkasti ja miellyttävästi.
Philips-parranajokoneessa on erittäin ohuet terät, joiden teräsäleiköt leikkaavat pitkät partakarvat ja teräaukot lyhyen sängen.
4.6
5:stä
18
Arviot
94%
suosittelee tätä tuotetta
04/02/2012
Danmark
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HQ6/50 skær
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HQ6/50 skær
wmbxj04
05/01/2011
United Kingdom
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HQ6/40 shaving heads
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HQ6/40 shaving heads
BeppeRun66
12/09/2015
Italia
ULTIMA SOSTITUZIONE FEBBRAIO 2006
RASATURA QUOTIDIANA, RASOIO MOD 6830 DEL 2000, SOSTITUITE LE TESTINE HQ6 A FEBBRAIO DEL 2006 AD OGGI (SETTEMBRE 2015) TUTTORA IN SERVIZIO ED EFFICIENZA. PRODOTTO ECCEZIONALE, D'ALTRI TEMPI.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HQ6/40 testine di rasatura
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HQ6/40 testine di rasatura