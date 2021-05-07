Hakuehdot

0

Ostoskori

Ostoskorissasi ei ole tällä hetkellä yhtään tuotetta.

      Philips Sonicare 2100 Series Sonic-sähköhammasharja

      HX3651/11

      Yleisarvio / 5
      • Arviot Arviot

      Hyvästi tavallinen hammasharja. Sonic-tekniikka on täällä.

      Harjaustoimintoomme yhdistetty Sonic-tekniikka poistaa hellävaraisesti jopa 3 kertaa paremmin plakkia kuin tavallinen hammasharja.

      Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin

      Saatavilla:

      Valitse maksutapa

      Vastaavat tuotteet

      Näytä kaikki 2000-sarja

      Luo paketti ja tallenna Luo paketti –saat yhden tuotteen maksutta

      Kaikki tarvitsemasi tuotteet yhdessä paketissa

      Pakettihinta

      Ohita tämä

      Valitse jokin seuraavista: Valitse jokin seuraavista tuotteista:

      Lisää lisävarusteita

      Näytä kaikki
      Tätä tuotetta
      2100 Series
      - {discount-value}

      2100 Series

      Sonic-sähköhammasharja

      yhteensä

      recurring payment

      Hyvästi tavallinen hammasharja. Sonic-tekniikka on täällä.

      Poistaa jopa 3 kertaa paremmin plakkia*

      • Sonic-tekniikka
      • Quadpacer ja SmartTimer
      • Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite
      • 14 päivän akunkesto
      Ainutlaatuinen tekniikkamme takaa tehokkaan mutta hellävaraisen puhdistuksen

      Ainutlaatuinen tekniikkamme takaa tehokkaan mutta hellävaraisen puhdistuksen

      Tehokas ja joustava värähtely ajaa mikrokuplia syvälle hammasväleihin ja ienrajaan ja saa suun tuntumaan raikkaalta. Tavalliseen hammasharjaan verrattuna saat kahden kuukauden harjausmäärän vain kahdessa minuutissa.** 31 000 harjausliikettä minuutissa puhdistaa hampaat hellävaraisesti ja irrottaa plakkia tehokkaasti päivittäisessä puhdistuksessa.

      Poistaa plakkia jopa 3 kertaa tehokkaammin kuin tavallinen hammasharja*

      Poistaa plakkia jopa 3 kertaa tehokkaammin kuin tavallinen hammasharja*

      Sonicare-tekniikalla varustetun Sonicare-sähköhammasharjan on kliinisesti tutkittu poistavan jopa 3 kertaa paremmin* plakkia kuin tavallinen hammasharja. Se poistaa plakkia hampaista ja ikenistä ja suojaa ikeniä.

      Turvallinen ja hellävarainen

      Turvallinen ja hellävarainen

      Sonicare-hammasharja tarjoaa perusteellisen puhdistuksen, muttei vahingoita hampaita ja ikeniä. Lempeät mutta voimakkaat äänivärähtelyt takaavat erinomaisen puhdistuksen, mutta ovat hellävaraisia hampaille ja ikenille.

      Optimaalinen harjaustulos SmartTimer- ja Quadpacer-toimintojen avulla

      Optimaalinen harjaustulos SmartTimer- ja Quadpacer-toimintojen avulla

      2 minuutin SmartTimer ja 30 sekunnin Quadpacer auttavat sinua harjaamaan suositellun ajan kaikilla suun alueilla ja varmistamaan kokonaisvaltaisen puhdistuksen.

      Ergonomisesti muotoiltu hammasharja on helposti pideltävä ja helppokäyttöinen

      Ergonomisesti muotoiltu hammasharja on helposti pideltävä ja helppokäyttöinen

      Kevyt ja ergonomisesti muotoiltu hammasharja on helposti pideltävä ja helppokäyttöinen, mikä mahdollistaa hampaiden puhdistuksen ilman rasitusta.

      14 päivän akunkesto

      14 päivän akunkesto

      Akunkesto on jopa 14 päivää, joten yksi lataus riittää pitkään.

      Easy-start-toiminto helpottaa hammasharjan vaihtoa

      Easy-start-toiminto helpottaa hammasharjan vaihtoa

      Easy-Start-toiminto antaa mahdollisuuden lisätä harjaustehoa asteittain ja hellävaraisesti ensimmäisten 14 harjauskerran aikana.

      Kätevä USB sovittimen tilalla.

      Kätevä USB sovittimen tilalla.

      Verkkolaitteet saattavat vaikuttaa pieniltä, mutta niiden muovit vaikuttavat ympäristöön valtavasti. Pelkästään siirtymällä USB-laturiin Philips Sonicare 1000–4000 -sarjoissa voimme käyttää jopa 189 210 kg vähemmän muovia joka vuosi. Mahtavaa, eikö totta?

      Tekniset tiedot

      • Virta

        Jännite
        DC5V

      • Tekniset tiedot

        Paristo
        ladattava
        Käyttöaika (täydestä tyhjään)
        14 päivää*****
        Energiankulutus
        Valmiustila ilman näyttöä <0,5 W
        Akun/pariston tyyppi
        Litiumioni

      • Muotoilu ja pinnoitus

        Väri
        Sugar rose

      • Huolto

        Takuu
        2 vuoden rajoitettu takuu

      • Helppokäyttöinen

        Kahva
        Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite
        Latauksen ilmaisin
        Merkkivalo näyttää akun tilan
        Harjaspääjärjestelmä
        Helposti kiinni napsautettavat harjaspäät

      • Pakkauksen sisältö

        Kahva
        1 2100 Series -sarja
        Harjaspää
        1 C1 ProResults -harjaspää
        Laturi
        1

      • Puhdistusteho

        Suorituskyky
        Poistaa jopa 3 kertaa tehokkaammin plakkia*
        Nopeus
        Jopa 31 000 harjausliikettä minuutissa
        Ajastin
        Quadpacer ja SmarTimer

      • Tilat

        Puhdistus
        Poikkeuksellisen tehokas päivittäinen puhdistus

      Badge-D2C

      Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

      Etsi tuotevinkkejä, usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita ja tietoja vaatimustenmukaisuudesta.
      Clippin

      Etsi varaosa tai lisävaruste

      Siirry varaosiin ja lisävarusteisiin

      Lisätarvikkeet

      Suositellut tuotteet

      Viimeksi katsotut tuotteet

      Arviot

      Ole ensimmäinen, joka arvioi tämän tuotteen

      • verrattuna tavalliseen hammasharjaan terveempiä hampaita ja ikeniä varten
      • Yksilölliset tulokset voivat vaihdella
      • * Arkistoitu aineisto
      • **** perustuu kahteen päivittäiseen kahden minuutin harjauskertaan perustilassa

      Eksklusiivisia tarjouksia, vain sinulle


      Terveelliset elämäntavat alkavat täältä. Rekisteröidy ja nauti:

      10 € pois ensimmäisestä ostoksestasi.*

      Ennakkopääsy alennusmyynteihin

      Vinkkejä terveellisiin elämäntapoihin.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Haluan saada mieltymyksiäni ja käyttäytymistäni vastaavia Philipsin tuotteita, palveluita, tapahtumia ja kampanjoita koskevia mainosviestejä. Voin peruuttaa tilauksen helposti milloin tahansa.
      Mitä tämä tarkoittaa?
      *Klikkaa tästä lukeaksesi ehdoistamme
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Kaikki oikeudet pidätetään.

      Sivustomme sopii parhaiten uusimmille Microsoft Edge-, Google Chrome- ja Firefox-selaimille.