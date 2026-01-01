Luo paketti ja tallenna Luo paketti –saat yhden tuotteen maksutta
Perushoitoa terveille hampaille ja ikenille
Poistaa hellävaraisesti jopa 3 kertaa enemmän plakkia*
Poistaa hellävaraisesti 3 kertaa enemmän plakkia
Easy-start
SmartTimer ja Quadpacer
14 päivän akunkesto
Poistaa hellävaraisesti jopa 3 kertaa enemmän plakkia*
Sähköhammasharjassa on Intercare-harjaspää. Erityisen pitkät harjakset auttavat poistamaan enemmän plakkia myös hampaiden väleistä ja vaikeapääsyisistä paikoista.
Sonicare-nestetoiminto
Philips Sonicare -hammasharjat puhdistavat hampaat ja ikenet hellävaraisesti mutta tehokkaasti jopa 31 000 harjausliikkeellä. Sonicare-nestetoiminto auttaa harjaksia puhdistamisessa ohjaamalla nestettä syvälle hampaiden väliin ja ienrajaa myöten.
Helppo vaihto sähköiseen harjaukseen
Sonicare easy-start -aloitusohjelma on suunniteltu uusille sähköhammasharjan käyttäjille. Ohjelmassa voit totutella harjaukseen asteittaisten ja hellävaraisten harjaustehon lisäysten avulla 14 ensimmäisen harjauskerran aikana.
Ohjattua harjausta
Sonicaren harjausajastimet huolehtivat, että jokainen harjauskerta on oikean mittainen. BrushPacer kehottaa siirtymään uuteen kohtaan 30 sekunnin välein, ja 2 minuutin jälkeen SmarTimer ilmoittaa, että olet harjannut riittävästi.
14 päivän akunkesto
Harjaa säännöllisesti jopa 14 päivän ajan yhdellä latauksella ja nauti entistäkin kätevämmästä harjausrutiinista.
Tekniset tiedot
Tehotasot
M
Päivittäiseen puhdistukseen
Virta
Jännite
100–240 V
Paristo
ladattava
Käyttöaika (täydestä tyhjään)
14 päivää
Akun/pariston tyyppi
Litiumioni
Energiankulutus
Valmiustila ilman näyttöä <0,5 W (saavutetaan automaattisesti 1 minuutissa)