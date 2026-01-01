HX4022/04
Perushoitoa terveille hampaille ja ikenille
Vaihda helposti sähköhammasharjaan Philips Sonicare 2000 Series -mallin avulla. Poistaa jopa 3 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja.Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin
Saatavilla:
Jos olet oikeutettu ALV-vapautukseen terveydenhuollon laitteista, voit hakea sitä tästä tuotteesta. ALV vähennetään yllä olevasta hinnasta. Katso kaikki tiedot ostoskoristasi.
Ladattava sähköhammasharja
yhteensä
recurring payment
Sähköhammasharjassa on Intercare-harjaspää. Erityisen pitkät harjakset auttavat poistamaan enemmän plakkia myös hampaiden väleistä ja vaikeapääsyisistä paikoista.
Philips Sonicare -hammasharjat puhdistavat hampaat ja ikenet hellävaraisesti mutta tehokkaasti jopa 31 000 harjausliikkeellä. Sonicare-nestetoiminto auttaa harjaksia puhdistamisessa ohjaamalla nestettä syvälle hampaiden väliin ja ienrajaa myöten.
Nauti miellyttävästä puhdistuksesta kahden tehoasetuksen avulla. Voit valita keskitasoisen tai pienen tehon. Kaipaatko lisää tehoa vai tavoitteellisempaa harjausta? Onnistuu.
Sonicare easy-start -aloitusohjelma on suunniteltu uusille sähköhammasharjan käyttäjille. Ohjelmassa voit totutella harjaukseen asteittaisten ja hellävaraisten harjaustehon lisäysten avulla 14 ensimmäisen harjauskerran aikana.
Sonicaren harjausajastimet huolehtivat, että jokainen harjauskerta on oikean mittainen. BrushPacer kehottaa siirtymään uuteen kohtaan 30 sekunnin välein, ja 2 minuutin jälkeen SmarTimer ilmoittaa, että olet harjannut riittävästi.
Harjaa säännöllisesti jopa 14 päivän ajan yhdellä latauksella ja nauti entistäkin kätevämmästä harjausrutiinista.
