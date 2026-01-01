Luo paketti ja tallenna Luo paketti –saat yhden tuotteen maksutta
Kaikki tarvitsemasi tuotteet yhdessä paketissa
Pakettihinta
Ohita tämä
Valitse jokin seuraavista: Valitse jokin seuraavista tuotteista:
Lisää lisävarusteita
Tätä tuotetta
- {discount-value}
4100
Ladattava sähköhammasharja
yhteensä
recurring payment
Perushoitoa terveille hampaille ja ikenille
Poistaa hellävaraisesti jopa 5 kertaa enemmän plakkia*
Poistaa hellävaraisesti 5 kertaa enemmän plakkia
Paineanturi
4 harjausasetusta
Easy-start
21 päivän akunkesto
Poistaa hellävaraisesti jopa 5 kertaa enemmän plakkia*
Sähköhammasharjassa on W-harjaspää. Sen tiiviit harjakset poistavat jopa 5 kertaa enemmän plakkia* ja jättävät koko suun puhtaaksi ja raikkaaksi.
Sonicare-nestetoiminto
Philips Sonicare -hammasharjat puhdistavat hampaat ja ikenet hellävaraisesti mutta tehokkaasti jopa 31 000 harjausliikkeellä. Sonicare-nestetoiminto auttaa harjaksia puhdistamisessa ohjaamalla nestettä syvälle hampaiden väliin ja ienrajaa myöten.
Valitse juuri sinulle sopiva harjauskokemus
Nauti miellyttävästä puhdistuksesta neljän harjausasetuksen avulla. Voit valita hellävaraisen tai puhdistustilan ja toisen kahdesta tehoasetuksesta. Kaipaatko lisää tehoa vai tavoitteellisempaa harjausta? Onnistuu.
Helppo vaihto sähköiseen harjaukseen
Sonicare easy-start -aloitusohjelma on suunniteltu uusille sähköhammasharjan käyttäjille. Ohjelmassa voit totutella harjaukseen asteittaisten ja hellävaraisten harjaustehon lisäysten avulla 14 ensimmäisen harjauskerran aikana.
Ohjattua harjausta
Sonicaren harjausajastimet huolehtivat, että jokainen harjauskerta on oikean mittainen. BrushPacer kehottaa siirtymään uuteen kohtaan 30 sekunnin välein, ja 2 minuutin jälkeen SmarTimer ilmoittaa, että olet harjannut riittävästi.
21 päivän akunkesto
Harjaa säännöllisesti jopa 21 päivän ajan yhdellä latauksella ja nauti entistäkin kätevämmästä harjausrutiinista.
Tekniset tiedot
Tehotasot
Matala
Aristaville ikenille ja hampaille
Tehotasot
M
Päivittäiseen puhdistukseen
Virta
Jännite
100–240 V
Tekniset tiedot
Paristo
ladattava
Käyttöaika (täydestä tyhjään)
21 päivää
Akun/pariston tyyppi
Litiumioni
Energiankulutus
Valmiustila ilman näyttöä <0,5 W (saavutetaan automaattisesti 1 minuutissa)