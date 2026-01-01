Hakuehdot

    • Perushoitoa terveille hampaille ja ikenille Perushoitoa terveille hampaille ja ikenille Perushoitoa terveille hampaille ja ikenille

      Philips Sonicare 4100 Ladattava sähköhammasharja

      HX4042/47

      Perushoitoa terveille hampaille ja ikenille

      Vaihda helposti sähköhammasharjaan Philips Sonicare 4000 Series -mallin avulla. Poistaa jopa 5 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja.

      Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin

      Saatavilla:

      Perushoitoa terveille hampaille ja ikenille

      Poistaa hellävaraisesti jopa 5 kertaa enemmän plakkia*

      • Poistaa hellävaraisesti 5 kertaa enemmän plakkia
      • Paineanturi
      • 4 harjausasetusta
      • Easy-start
      • 21 päivän akunkesto
      Poistaa hellävaraisesti jopa 5 kertaa enemmän plakkia*

      Poistaa hellävaraisesti jopa 5 kertaa enemmän plakkia*

      Sähköhammasharjassa on W-harjaspää. Sen tiiviit harjakset poistavat jopa 5 kertaa enemmän plakkia* ja jättävät koko suun puhtaaksi ja raikkaaksi.

      Sonicare-nestetoiminto

      Sonicare-nestetoiminto

      Philips Sonicare -hammasharjat puhdistavat hampaat ja ikenet hellävaraisesti mutta tehokkaasti jopa 31 000 harjausliikkeellä. Sonicare-nestetoiminto auttaa harjaksia puhdistamisessa ohjaamalla nestettä syvälle hampaiden väliin ja ienrajaa myöten.

      Suojaa ikeniä painetunnistimen avulla

      Suojaa ikeniä painetunnistimen avulla

      Hampaita tulee helposti harjattua liian kovaa. Siksi tässä Philips Sonicare -sähköhammasharjassa on älykäs anturi, joka havaitsee, jos painat liikaa. Hellävarainen värinä ilmoittaa, kun on aika hellittää otetta, ja auttaa samalla suojaamaan ikeniäsi.

      Valitse juuri sinulle sopiva harjauskokemus

      Valitse juuri sinulle sopiva harjauskokemus

      Nauti miellyttävästä puhdistuksesta neljän harjausasetuksen avulla. Voit valita hellävaraisen tai puhdistustilan ja toisen kahdesta tehoasetuksesta. Kaipaatko lisää tehoa vai tavoitteellisempaa harjausta? Onnistuu.

      Helppo vaihto sähköiseen harjaukseen

      Helppo vaihto sähköiseen harjaukseen

      Sonicare easy-start -aloitusohjelma on suunniteltu uusille sähköhammasharjan käyttäjille. Ohjelmassa voit totutella harjaukseen asteittaisten ja hellävaraisten harjaustehon lisäysten avulla 14 ensimmäisen harjauskerran aikana.

      Ohjattua harjausta

      Ohjattua harjausta

      Sonicaren harjausajastimet huolehtivat, että jokainen harjauskerta on oikean mittainen. BrushPacer kehottaa siirtymään uuteen kohtaan 30 sekunnin välein, ja 2 minuutin jälkeen SmarTimer ilmoittaa, että olet harjannut riittävästi.

      21 päivän akunkesto

      21 päivän akunkesto

      Harjaa säännöllisesti jopa 21 päivän ajan yhdellä latauksella ja nauti entistäkin kätevämmästä harjausrutiinista.

      Tekniset tiedot

      • Tehotasot

        Matala
        Aristaville ikenille ja hampaille

      • Tehotasot

        M
        Päivittäiseen puhdistukseen

      • Virta

        Jännite
        100–240 V

      • Tekniset tiedot

        Paristo
        ladattava
        Käyttöaika (täydestä tyhjään)
        21 päivää
        Akun/pariston tyyppi
        Litiumioni
        Energiankulutus
        Valmiustila ilman näyttöä <0,5 W (saavutetaan automaattisesti 1 minuutissa)

      • Muotoilu ja pinnoitus

        Väri
        Eloisa lila

      • Huolto

        Takuu
        2 vuoden rajoitettu takuu

      • Helppokäyttöinen

        Kahva
        Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite
        Latauksen ilmaisin
        Valaistu kuvake osoittaa akun latauksen
        Yhteensopiva kahva
        Helposti kiinni napsautettavat harjaspäät
        Ajastin
        SmarTimer ja QuadPacer

      • Pakkauksen sisältö

        Kahva
        1 4100 ladattava sähköhammasharja
        Kuljetuskotelo
        1
        Harjaspää
        2 Optimal White W -harjaspäätä
        Laturi
        1

      • Puhdistusteho

        Plakin poisto
        Poistaa jopa 5 kertaa enemmän plakkia*

      • Tilat

        Puhdistus
        Poikkeuksellisen tehokas päivittäinen puhdistus
        Ikenien hyvinvointi
        Hieroo hellästi ikeniä

      • verrattuna tavalliseen hammasharjaan

