Harjaspää tuomaan säihkyvän valkoiset hampaat
Hymyile entistäkin valovoimaisemmin Philips Sonicaren kliinisesti testatun hampaita valkaisevan vaihtoharjaspään ansiosta. Tulokset voi huomata jo viikossa ja samalla nauttia erinomaisesta päivittäisestä puhtaudesta.Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin
Tämän harjaspään keskellä olevalla värjäytymienpuhdistimella voit vaalentaa hampaita. Vinoneliön muotoiset harjakset lisäävät kosketusta pintaan ja poistavat värjäytymiä tehokkaasti. Tulokset puhuvat puolestaan: voit saada jopa 100 % valkoisemmat hampaat jo viikossa.*
Valkaisevan harjaspään tiiviit harjakset poistavat jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja ja puhdistavat ja raikastavat koko suun.
Koe puhtaus, jonka jo miljoonat käyttäjät ovat valinneet. Philips Sonicare -hammasharjat puhdistavat hampaat ja ikenet hellävaraisesti mutta tehokkaasti jopa 62 000 harjasten liikkeellä. Sonicare-nestetoiminto auttaa harjaksia puhdistamisessa ohjaamalla nestettä syvälle hampaiden väliin ja ienrajaa myöten.
Kaikki Philips Sonicare -harjaspäät on suunniteltu huolellisesti ja testattu kliinisesti. Ne täyttävät tiukimmatkin laatu-, turvallisuus- ja suorituskykyvaatimukset.
Tiesitkö, että harjaspäiden teho heikkenee kolmessa kuukaudessa? Hammashuollon ammattilaiset suosittelevat, että harjaspäät vaihdetaan säännöllisesti, ja siksi Philips Sonicare -hammasharjoissa on BrushSync-tekniikka. Se seuraa harjauksen tiheyttä ja voimakkuutta ja muistuttaa harjaspään vaihtamisesta uuteen ajallaan.
Tämä harjaspää sopii kaikkiin Philips Sonicare -sähköhammasharjoihin.*** Se on helppo kiinnittää paikalleen ja irrottaa vaihtoa ja puhdistusta varten.
Pyrimme vähentämään fossiilisista polttoaineista valmistetun muovin käyttöä tuotteissamme. Siksi 70 % harjaspään muovista on biopohjaista.**
Kaikkien harjaspäidemme pakkaus on paperia ja helposti kierrätettävissä alueilla, joilla on keräyspisteitä.
