Hakuehdot

0

Ostoskori

Ostoskorissasi ei ole tällä hetkellä yhtään tuotetta.

    • Edistyksellinen puhdistus, terveemmät ikenet*** Edistyksellinen puhdistus, terveemmät ikenet*** Edistyksellinen puhdistus, terveemmät ikenet***

      Philips Sonicare Series 7100 Ladattava sähköhammasharja

      HX7429/02

      Yleisarvio / 5
      • Arviot Arviot

      Edistyksellinen puhdistus, terveemmät ikenet***

      Huolehdi ikeniesi terveydestä jokaisella harjauskerralla. Uuden sukupolven Sonicare-tekniikkamme puhdistaa tehokkaasti ja hellävaraisesti jopa vaikeapääsyisimmät kohdat, tekee ikenistä 7 kertaa terveemmät** ja poistaa jopa 10 kertaa enemmän plakkia*.

      Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin
      Valitse maksutapa

      Vastaavat tuotteet

      Näytä kaikki 7000-sarja

      Luo paketti ja tallenna Luo paketti –saat yhden tuotteen maksutta

      Kaikki tarvitsemasi tuotteet yhdessä paketissa

      Pakettihinta

      Ohita tämä

      Valitse jokin seuraavista: Valitse jokin seuraavista tuotteista:

      Lisää lisävarusteita

      Näytä kaikki
      Tätä tuotetta
      Series 7100
      - {discount-value}

      Series 7100

      Ladattava sähköhammasharja

      yhteensä

      recurring payment

      Edistyksellinen puhdistus, terveemmät ikenet***

      Poistaa hellävaraisesti jopa 10 kertaa enemmän plakkia*

      • Poistaa 10 kertaa enemmän plakkia*
      • Jopa 7 kertaa terveemmät ikenet**
      • Uuden sukupolven Sonicare-tekniikkaa
      • Paineanturivalo
      • 4 harjaustilaa, 3 tehoa
      Jopa 7 kertaa terveemmät ikenet**

      Jopa 7 kertaa terveemmät ikenet**

      Edistä ikeniesi terveyttä erikoismuotoillulla G3-harjaspäällä. Harjasten asettelun ansiosta ulommat harjakset puhdistavat ienrajaa samalla, kun keskityt hampaisiin. Tuloksena on jopa 7 kertaa terveemmät ikenet vain kahdessa viikossa**. Joustavaksi suunniteltu harjaspää poistaa myös jopa 10 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja*.

      Uuden sukupolven Sonicare-tekniikkaa

      Uuden sukupolven Sonicare-tekniikkaa

      Tämä sähköhammasharja käyttää uuden sukupolven Sonicare-tekniikkaa. Kaikkien aikojen luotettavin ja tasaisin harjaustehomme takaa täydelliset tulokset joka harjauskerralla. Moottori säätää tehoa automaattisesti, joten harjausteho ei laske edes vaikeapääsyisiä kohtia puhdistettaessa. 62 000 harjausliikettä minuutissa puhdistaa hampaat ja ikenet hellävaraisesti ja tehokkaasti. Sonicare-nestetoiminto auttaa harjaksia puhdistamisessa ohjaamalla nestettä syvälle hampaiden väliin ja ienrajaan.

      Suojaa ikeniä paineanturin avulla

      Suojaa ikeniä paineanturin avulla

      Tämän Sonicare-sähköhammasharjan pohjassa on valorengas, joka ilmoittaa, jos painat hampaitasi liikaa harjatessasi niitä. Kun vähennät painetta valon syttyessä, autat suojaamaan ikeniäsi.

      Valitse juuri sinulle sopiva harjauskokemus

      Valitse juuri sinulle sopiva harjauskokemus

      Nauti tehokkaasta harjauksesta 12 harjausasetuksen avulla. Kaipaatko lisää tehoa vai tavoitteellisempaa harjausta? Onnistuu. Valitse vain joko Clean-, Sensitive-, Gum Health- tai White-tila ja jokin kolmesta tehosta.

      Harjausohjeet helposti käden ulottuvilla

      Harjausohjeet helposti käden ulottuvilla

      Saavuta suunterveyteen liittyvät tavoitteesi Sonicare-sähköhammasharjan ja -sovelluksen avulla. Pariliittämällä laitteet saat käyttöösi ohjatun harjaustoiminnon, harjausvinkkejä ja personoitua sisältöä. Yhdessä pystytte mihin tahansa.

      Huolehdi suunterveydestäsi kaikkialla

      Huolehdi suunterveydestäsi kaikkialla

      Latauskuljetuskotelon integroidun latausportin avulla voit ladata laitteesi myös tien päällä. Tämä kätevä matkakumppani on riittävän vankka pitämään Sonicare-hammasharjasi turvassa ja riittävän kompakti laukkuun sujautettavaksi.

      Ohjattua harjausta

      Ohjattua harjausta

      Sonicaren harjausajastimet huolehtivat, että jokainen harjauskerta on oikean mittainen. BrushPacer kehottaa siirtymään uuteen kohtaan 20 sekunnin välein, ja 2 minuutin jälkeen SmarTimer ilmoittaa, että olet harjannut riittävästi.

      Huolehdi harjaustehosta harjaspään vaihtomuistutusten avulla

      Huolehdi harjaustehosta harjaspään vaihtomuistutusten avulla

      Tiesitkö, että harjaspäiden teho heikkenee kolmessa kuukaudessa? Hammashuollon ammattilaiset suosittelevat, että harjaspää vaihdetaan säännöllisesti, ja siksi Philips Sonicare -hammasharjoissa on harjaspään vaihtamisesta muistuttava toiminto. Se seuraa harjauksen tiheyttä ja voimakkuutta ja muistuttaa harjaspään vaihtamisesta uuteen ajallaan.

      21 päivää säännöllistä harjausta

      21 päivää säännöllistä harjausta

      Harjaa säännöllisesti jopa 21 päivän ajan yhdellä latauksella ja nauti entistäkin kätevämmästä harjausrutiinista.

      Tekniset tiedot

      • Tehotasot

        Korkea
        Tehokkaampaa puhdistusta
        M
        Päivittäiseen puhdistukseen
        Matala
        Aristaville ikenille ja hampaille

      • Tuotepäivitys

        Tukijakso
        Philips tarjoaa tarvittavat suojauspäivitykset 31.12.2026 saakka.

      • Virta

        Jännite
        100–240 V

      • Tekniset tiedot

        Käyttöaika (täydestä tyhjään)
        21 päivää
        Paristo
        ladattava
        Akun/pariston tyyppi
        Litiumioni
        Energiankulutus
        Valmiustila ilman näyttöä <0,5 W

      • Muotoilu ja pinnoitus

        Väri
        Valkoinen ja musta

      • Huolto

        Takuu
        2 vuoden rajoitettu takuu

      • Yhteensopivuus

        Android-yhteensopivuus
        Android-puhelimet, joissa Bluetooth 4.0 tai sitä uudempi
        Langaton Bluetooth-tekniikka
        Yhdistetty harjaussovellus
        iOS-yhteensopivuus
        iPhone, jossa Bluetooth 4.0 tai sitä uudempi

      • Helppokäyttöinen

        Yhteensopiva kahva
        Helposti kiinni napsautettavat harjaspäät
        Kahva
        Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite
        Latauksen ilmaisin
        Valaistu kuvake osoittaa akun latauksen
        Kuljetuskotelo
        Latauskuljetuskotelo
        Ajastin
        BrushPacer ja SmartTimer

      • Pakkauksen sisältö

        Kahva
        2 7100 ladattavaa sähköhammasharjaa
        Harjaspää
        • 1 G3 Premium Gum Care
        • 1 S2 Sensitive
        Laturi
        1 USB-A-laturi
        Latauskuljetuskotelo
        2 latausmatkakoteloa

      • Puhdistusteho

        Plakin poisto
        Jopa 10 kertaa tehokkaampi*
        Ikenien hyvinvointi
        Jopa 7 kertaa terveemmät ikenet**
        Nopeus
        62 000 harjausliikettä minuutissa

      • Tilat

        Puhdistus
        Poikkeuksellisen tehokas päivittäinen puhdistus
        Valkoinen
        Poistaa pintavärjäytymiä
        Ikenien hyvinvointi
        Hieroo hellästi ikeniä
        Hellävarainen
        Aristaville ikenille ja hampaille

      • Älykäs tunnistintekniikka

        Painepalaute
        • Valorengas palaa violettina
        • Värinä ja äänimerkki
        Muistutus vaihtamisesta
        BrushSync antaa muistutuksen, kun on aika vaihtaa harjaspäät

      • Sonicare-sovellus

        Seuranta ja edistymisraportit
        Tarkkailee harjaustyyliäsi ja auttaa huolehtimaan suunterveydestä.

      Badge-D2C

      Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

      Etsi tuotevinkkejä, usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita ja tietoja vaatimustenmukaisuudesta.
      Clippin

      Etsi varaosa tai lisävaruste

      Siirry varaosiin ja lisävarusteisiin

      Lisätarvikkeet

      * Suositushinta

      Suositellut tuotteet

      Viimeksi katsotut tuotteet

      Arviot

      Ole ensimmäinen, joka arvioi tämän tuotteen

      • vaikeapääsyisistä paikoista verrattuna tavalliseen hammasharjaan 2 viikon jälkeen
      • * Gum Health -tilassa verrattuna tavalliseen hammasharjaan 2 viikon jälkeen
      • ** verrattuna tavalliseen hammasharjaan

      Eksklusiivisia tarjouksia, vain sinulle


      Terveelliset elämäntavat alkavat täältä. Rekisteröidy ja nauti:

      10 € pois ensimmäisestä ostoksestasi.*

      Ennakkopääsy alennusmyynteihin

      Vinkkejä terveellisiin elämäntapoihin.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Haluan saada mieltymyksiäni ja käyttäytymistäni vastaavia Philipsin tuotteita, palveluita, tapahtumia ja kampanjoita koskevia mainosviestejä. Voin peruuttaa tilauksen helposti milloin tahansa.
      Mitä tämä tarkoittaa?
      *Klikkaa tästä lukeaksesi ehdoistamme
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Kaikki oikeudet pidätetään.

      Sivustomme sopii parhaiten uusimmille Microsoft Edge-, Google Chrome- ja Firefox-selaimille.