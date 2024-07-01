HX7429/02
Edistyksellinen puhdistus, terveemmät ikenet***
Huolehdi ikeniesi terveydestä jokaisella harjauskerralla. Uuden sukupolven Sonicare-tekniikkamme puhdistaa tehokkaasti ja hellävaraisesti jopa vaikeapääsyisimmät kohdat, tekee ikenistä 7 kertaa terveemmät** ja poistaa jopa 10 kertaa enemmän plakkia*.Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin
Ladattava sähköhammasharja
Edistä ikeniesi terveyttä erikoismuotoillulla G3-harjaspäällä. Harjasten asettelun ansiosta ulommat harjakset puhdistavat ienrajaa samalla, kun keskityt hampaisiin. Tuloksena on jopa 7 kertaa terveemmät ikenet vain kahdessa viikossa**. Joustavaksi suunniteltu harjaspää poistaa myös jopa 10 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja*.
Tämä sähköhammasharja käyttää uuden sukupolven Sonicare-tekniikkaa. Kaikkien aikojen luotettavin ja tasaisin harjaustehomme takaa täydelliset tulokset joka harjauskerralla. Moottori säätää tehoa automaattisesti, joten harjausteho ei laske edes vaikeapääsyisiä kohtia puhdistettaessa. 62 000 harjausliikettä minuutissa puhdistaa hampaat ja ikenet hellävaraisesti ja tehokkaasti. Sonicare-nestetoiminto auttaa harjaksia puhdistamisessa ohjaamalla nestettä syvälle hampaiden väliin ja ienrajaan.
Tämän Sonicare-sähköhammasharjan pohjassa on valorengas, joka ilmoittaa, jos painat hampaitasi liikaa harjatessasi niitä. Kun vähennät painetta valon syttyessä, autat suojaamaan ikeniäsi.
Nauti tehokkaasta harjauksesta 12 harjausasetuksen avulla. Kaipaatko lisää tehoa vai tavoitteellisempaa harjausta? Onnistuu. Valitse vain joko Clean-, Sensitive-, Gum Health- tai White-tila ja jokin kolmesta tehosta.
Saavuta suunterveyteen liittyvät tavoitteesi Sonicare-sähköhammasharjan ja -sovelluksen avulla. Pariliittämällä laitteet saat käyttöösi ohjatun harjaustoiminnon, harjausvinkkejä ja personoitua sisältöä. Yhdessä pystytte mihin tahansa.
Latauskuljetuskotelon integroidun latausportin avulla voit ladata laitteesi myös tien päällä. Tämä kätevä matkakumppani on riittävän vankka pitämään Sonicare-hammasharjasi turvassa ja riittävän kompakti laukkuun sujautettavaksi.
Sonicaren harjausajastimet huolehtivat, että jokainen harjauskerta on oikean mittainen. BrushPacer kehottaa siirtymään uuteen kohtaan 20 sekunnin välein, ja 2 minuutin jälkeen SmarTimer ilmoittaa, että olet harjannut riittävästi.
Tiesitkö, että harjaspäiden teho heikkenee kolmessa kuukaudessa? Hammashuollon ammattilaiset suosittelevat, että harjaspää vaihdetaan säännöllisesti, ja siksi Philips Sonicare -hammasharjoissa on harjaspään vaihtamisesta muistuttava toiminto. Se seuraa harjauksen tiheyttä ja voimakkuutta ja muistuttaa harjaspään vaihtamisesta uuteen ajallaan.
Harjaa säännöllisesti jopa 21 päivän ajan yhdellä latauksella ja nauti entistäkin kätevämmästä harjausrutiinista.
