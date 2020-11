AirFloss – entistä helpompi hammasvälien puhdistus

Jos et käytä hammaslankaa, et pääse käsiksi hampaiden väleihin muodostuviin bakteereihin, jotka aiheuttavat infektioita. Philips Sonicare AirFloss -hammasvälisuuttimella puhdistat hampaiden välit vain 30 sekunnissa. Se on erittäin helppoa: osoita ja paina – ei muuta. AirFloss poistaa 5 kertaa enemmän plakkia hampaiden väleistä kuin tavallinen hammasharja.

AirFloss on saanut seuraavat design-palkinnot: reddot Design Award 2012 ja Good Design Award 2012. "Kokemus on todella, todella miellyttävä", kirjoittaa The Financial Timesin viikonloppuliite How To Spend It.