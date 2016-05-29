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Tunnit
35
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Minuutit
26
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Sekunnit
Tuotanto lopetettu
HX8211/02
AirFloss – entistä helpompi hammasvälien puhdistus
Jos et käytä hammaslankaa, et pääse käsiksi hampaiden väleihin muodostuviin bakteereihin, jotka aiheuttavat infektioita. Philips Sonicare AirFloss -hammasvälisuuttimella puhdistat hampaiden välit vain 30 sekunnissa. Se on erittäin helppoa: osoita ja paina – ei muuta. AirFloss poistaa 5 kertaa enemmän plakkia hampaiden väleistä kuin tavallinen hammasharja. <br>AirFloss on saanut seuraavat design-palkinnot: reddot Design Award 2012 ja Good Design Award 2012. ”Kokemus on todella, todella miellyttävä”, kirjoittaa The Financial Timesin viikonloppuliite How To Spend It.
1 suutin
AirFlossin ainutlaatuinen tekniikka suihkauttaa hampaanväliin puhdistavan painesuihkun, joka sisältää ilmaa ja vettä tai suuvettä mikropisaroiden muodossa. Laitteen käyttöpainike on yhtä kätevä kuin tietokoneen hiiri.
Hammasvälien puhdistaminen on hyvin tärkeää koko suun hyvinvoinnin kannalta. AirFlossilla on helppo aloittaa terveellinen tapa puhdistaa hammasvälit kokonaisvaltaisesti. Kolmen kuukauden AirFloss-käytön jälkeen 96 % hammaslankaa satunnaisesti käyttäneistä henkilöistä jatkoi AirFlossin käyttämistä vähintään neljä kertaa viikossa.
AirFlossilla koko suun puhdistaminen vie vain 30 sekuntia. Paina painiketta kerran yksittäistä suihkausta varten, siirry sitten eteenpäin ja paina uudelleen. Uutta automaattista suihkutustoimintoa käytetään pitämällä painike pohjassa ja siirtämällä ohjauskärkeä hammasväliltä toiselle, suihkaus toistuu automaattisesti sekunnin välein.
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3.8
5:stä
786
Arviot
Kale
29/05/2016
Suomi
Vahvistettu ostaja
Entiseen pesuriini, hammaslankaan, sekä tikkuihin nähden verraton ja helppokäyttöinen.
Kuten edellä kerroin, minulla on ollut monta vuotta käytössä hammasvälipesuri, joka on suuri ja puhdistus on hankalaa. Sonicare on kaikin tavoin helppokäyttöinen ja tehokas. Veden kulutus on vähäinen ja silti hammasvälit puhdistuvat helposti.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AirFloss HX8211/02 Hammasvälisuutin - ladattava
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AirFloss HX8211/02 Hammasvälisuutin - ladattava
JayJay
22/10/2015
Suomi
Vahvistettu ostaja
loistava tuote hampaiden lisäpuhdistukseen
muutaman päivän käytön jälkeen huomaa eron, jos ei käytä laitetta niin hampaat eivät tunnu niin puhtailta kun laitteen käytön jälkeen
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AirFloss HX8211/02 Hammasvälisuutin - ladattava
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AirFloss HX8211/02 Hammasvälisuutin - ladattava
03/11/2020
Sverige
Vahvistettu ostaja
Superbra produkt. Enkelt och skönt
Blir fräsh snabbt i munnen och mellan tänderna. Har dock inte varit till tandläkaren efter att jag började använda produkten. Det ska bli spännande och se om hen tycker att det ser bra ut efteresom jag hade svårt att köra med tandtråd innan och det syntes när jag gick till tandläkaren. Nu kör jag varje dag med denna och hoppas på effekt.
Edut
Snabbt och fräsht
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AirFloss HX8211/02 Rent mellan tänderna på 30 sekunder
Käyttöpäivä 2020-07-03
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AirFloss HX8211/02 Rent mellan tänderna på 30 sekunder
Käyttöpäivä 2020-07-03
kuin manuaalinen harjaus yksinään