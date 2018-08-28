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  • Kolmitehoinen startti parempaan ienterveyteen
  • Kolmitehoinen startti parempaan ienterveyteen
  • Kolmitehoinen startti parempaan ienterveyteen
  • Kolmitehoinen startti parempaan ienterveyteen
  • Kolmitehoinen startti parempaan ienterveyteen
  • Kolmitehoinen startti parempaan ienterveyteen
  • Kolmitehoinen startti parempaan ienterveyteen
  • Kolmitehoinen startti parempaan ienterveyteen
  • Kolmitehoinen startti parempaan ienterveyteen
  • Kolmitehoinen startti parempaan ienterveyteen
  • Kolmitehoinen startti parempaan ienterveyteen
  • Kolmitehoinen startti parempaan ienterveyteen
  • Kolmitehoinen startti parempaan ienterveyteen
  • Kolmitehoinen startti parempaan ienterveyteen
  • Kolmitehoinen startti parempaan ienterveyteen
  • Kolmitehoinen startti parempaan ienterveyteen
  • Kolmitehoinen startti parempaan ienterveyteen
  • Kolmitehoinen startti parempaan ienterveyteen
  • Kolmitehoinen startti parempaan ienterveyteen
  • Kolmitehoinen startti parempaan ienterveyteen
  • Kolmitehoinen startti parempaan ienterveyteen
  • Kolmitehoinen startti parempaan ienterveyteen
  • Kolmitehoinen startti parempaan ienterveyteen
  • Kolmitehoinen startti parempaan ienterveyteen

Tuotanto lopetettu

Philips SonicareAirFloss Pro/Ultra

HX8341/01

3.7
| (934) Arviot
Kolmitehoinen startti parempaan ienterveyteen
Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra**** on tutkitusti yhtä tehokas keino parantaa ikenien terveyttä kuin hammaslanka.* AirFloss Pro/Ultra paransi ikenien terveyttä jopa 97 %:lla epäsäännöllisesti hammaslankaa käyttävistä ihmisistä.*
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Tehokas keino epäsäännölliseen lankaamiseen

Kolmitehoinen startti parempaan ienterveyteen

  • 1 suutin

Poistaa jopa 99,9 % plakista***

Poistaa jopa 99,9 % plakista***

AirFloss Pro/Ultra poistaa jopa 99,9 % plakkia käsitellyiltä alueilta.***

Ilmaa ja mikropisaroita hyödyntävä tekniikka

Ilmaa ja mikropisaroita hyödyntävä tekniikka

Tutkitusti tehokas, ainutlaatuinen ilmaa ja suuvettä tai tavallista vettä yhdistävä tekniikka puhdistaa hampaiden ja ikenien välit hellävaraisesti ja tehokkaasti.

Helppo tapa parantaa hampaanvälien puhtautta

Helppo tapa parantaa hampaanvälien puhtautta

Hammasvälien puhdistaminen on hyvin tärkeää koko suun hyvinvoinnin kannalta. AirFlossilla on helppo aloittaa terveellinen tapa puhdistaa hammasvälit kokonaisvaltaisesti. Kolmen kuukauden AirFloss-käytön jälkeen 96 % hammaslankaa satunnaisesti käyttäneistä henkilöistä jatkoi AirFlossin käyttämistä vähintään neljä kertaa viikossa.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.7

5:stä

934

Arviot

28/08/2018

Suomi

Suomi

Hauska ja tehokas laite

Goodbye hammaslangat! Tämä on ainakin minulle ollut tehokas laite. Ja niin hauska käyttää!! Ei jää hammasvälit huoltamatta, kun voi hifistellä tällä aparaatilla!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HX8331/01 AirFloss Ultra - Puhtaat hammasvälit 60 sekunnissa

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HX8331/01 AirFloss Ultra - Puhtaat hammasvälit 60 sekunnissa

17/12/2017

Suomi

Suomi

Hyvä hankinta

Helppo puhdistaa ongelmalliset kohdat joiden puhdistus hammaslangalla tai hammasväliharjoilla oli hankalaa. Myös ahtaat hammasvälit helposti puhtaaksi .

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HX8331/01 AirFloss Ultra - Puhtaat hammasvälit 60 sekunnissa

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HX8331/01 AirFloss Ultra - Puhtaat hammasvälit 60 sekunnissa

26/02/2024

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

ny effektiv tanndrensning

Högtrycksrensning av tänderna såg ja hos tandläkaren

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HX8331/01 AirFloss Ultra – Rent mellan tänderna på 60 sek

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HX8331/01 AirFloss Ultra – Rent mellan tänderna på 60 sek

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Potilailla, joilla on lievä tai keskivaikea hampaan kiinnityskudoksen tulehdus, yhdistettynä tavallisen hammasharjan ja antimikrobisen suuveden käyttöön. AirFloss on suunniteltu helpottamaan hammasvälien päivittäistä puhdistusta ja tuomaan se osaksi niiden ihmisten rutiinia, jotka eivät muutoin käytä hammaslankaa säännöllisesti. Lisätietoja on sivustolla www.philips.com/airfloss/faq.

  2. * *AirFloss Ultra ja AirFloss Pro ovat sama tuote, josta käytetään eri tuotenimeä eri maissa ja eri myyntikanavissa.

  3. * * *käytettävän suihkausasetuksen mukaan