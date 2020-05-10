Huippuluokan hifijohtimet tekevät äänestä puhtaan ja luonnollisen

Kiinteiden hifijohtimien ansiosta voit nauttia äänenlaadusta, joka on tavallisesti mahdollinen vain ensiluokkaisilla äänijärjestelmillä. Analogisen putken tuottama ääni miellyttää ihmisen epälineaarista kuulojärjestelmää. Putken ääni vääristyy vain vähän ja on muita vaihtoehtoja suositumpi, koska se on puhdas, tarkka, pehmeä ja elävä.