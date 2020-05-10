2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Hi-Fi-putki
Silkkinen diskanttikalotti
150 W
Kiinteiden hifijohtimien ansiosta voit nauttia äänenlaadusta, joka on tavallisesti mahdollinen vain ensiluokkaisilla äänijärjestelmillä. Analogisen putken tuottama ääni miellyttää ihmisen epälineaarista kuulojärjestelmää. Putken ääni vääristyy vain vähän ja on muita vaihtoehtoja suositumpi, koska se on puhdas, tarkka, pehmeä ja elävä.
Neodyymidiskanttinauhakaiutin on monopolityyppinen diskanttikaiutin, joka tuottaa dynaamisen ja kirkkaan eteen suuntautuvan äänen. Tätä ominaisuutta käytetään tavallisesti tehokkaissa äänentoistojärjestelmissä erittäin puhtaan äänen muodostamiseen. Perinteiset kartiot ja diskanttikalotit toimivat tiettyyn suuntaan säteilevällä kela-ankkuriperiaatteella, mutta monopolityyppinen neodyymidiskanttinauhakaiutin säteilee korkeita taajuuksia 180 asteen sektorilla. Tämä laajentaa korkeiden äänien spektriä ja suurentaa optimaalista kuuntelualuetta, jolloin pienestäkin äänentoistojärjestelmästä lähtee laaja, kirkas ja luonnollinen ääni.
Kullatuilla kaiutinliittimillä tuottavat paremman äänisignaalin perinteisiin pikaliitäntöihin verrattuna. Ne myös vähentävät vahvistimen ja kaiuttimen välistä signaalihäviötä ja varmistavat mahdollisimman luonnollisen äänentoiston.
4.0
5:stä
24
Arviot
83%
suosittelee tätä tuotetta
10/05/2020
Nederland
Vahvistettu ostaja
Het beste sinds MFB
Na een uitnodiging van een goede kennis om dit maar eens te beluisteren was ik totaal verrast door de kwaliteit en het bereik van deze installatie. Weken naar gezocht om ook zo'n set te bemachtigen. De compacte boxen gaan erg diep. De versterker is een perfecte combinatie van buizen(klasse-A) voorversterker en een klasse-D eindversterker. Dit zijn de eerste compact luidsprekerboxen die naar mijn beleving beter klinken dan de alom geprezen MFB boxen. Alles is perfect in balans en ik geniet weer van de muziek zoals hoort te klinken.
Edut
compact, loepzuiver en ook nog eens mooi om te zien.
Haitat
slecht één "aux" ingang.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Heritage Audio MCD909 DVD-HiFi-systeem met componentontwerp
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Heritage Audio MCD909 DVD-HiFi-systeem met componentontwerp
gregor
13/10/2011
Nederland
goed warm geluid
goed product en een ieder aan te raden. Zenderinstelling is goed te bepalen. Vormgeving is ook positief.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Heritage Audio MCD909 DVD-HiFi-systeem met componentontwerp
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Heritage Audio MCD909 DVD-HiFi-systeem met componentontwerp
restseiv
09/10/2011
Nederland
Het product zorgt voor een uitstekend geluid.
Absoluut een aanrader. De vormgeving is prachtig en de resultaten zijn indrukwekkend. Kortom een geweldig product waar eigenlijk niets op aan te merken valt.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Heritage Audio MCD909 DVD-HiFi-systeem met componentontwerp
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Heritage Audio MCD909 DVD-HiFi-systeem met componentontwerp