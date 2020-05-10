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  • Hulluna ääneen
  • Hulluna ääneen
  • Hulluna ääneen
  • Hulluna ääneen
  • Hulluna ääneen
  • Hulluna ääneen
  • Hulluna ääneen
  • Hulluna ääneen
  • Hulluna ääneen
  • Hulluna ääneen
  • Hulluna ääneen
  • Hulluna ääneen
  • Hulluna ääneen
  • Hulluna ääneen
  • Hulluna ääneen
  • Hulluna ääneen
  • Hulluna ääneen
  • Hulluna ääneen
  • Hulluna ääneen
  • Hulluna ääneen

Tuotanto lopetettu

Heritage AudioDVD-komponentti-mikrohifijärjestelmä

MCD909/12

4
| (24) Arviot | 83% suosittelee tätä tuotetta
Hulluna ääneen
Koe ensiluokkaisista materiaaleista valmistetun, komponenttirakenteisen Philips-DVD-hifijärjestelmän hieno toisto. Tyhjiöputkiesivahvistimet tuottavat kristallinkirkasta ääntä. HDMI (High-Definition Multimedia Interface) -liitäntä takaa terävän kuvan.
Näytä kaikki edut

Nauti lämpimästä hifi-äänestä

Hulluna ääneen

  • Hi-Fi-putki

  • Silkkinen diskanttikalotti

  • 150 W

Huippuluokan hifijohtimet tekevät äänestä puhtaan ja luonnollisen

Huippuluokan hifijohtimet tekevät äänestä puhtaan ja luonnollisen

Kiinteiden hifijohtimien ansiosta voit nauttia äänenlaadusta, joka on tavallisesti mahdollinen vain ensiluokkaisilla äänijärjestelmillä. Analogisen putken tuottama ääni miellyttää ihmisen epälineaarista kuulojärjestelmää. Putken ääni vääristyy vain vähän ja on muita vaihtoehtoja suositumpi, koska se on puhdas, tarkka, pehmeä ja elävä.

Puhdas ääni neodyymidiskanttinauhakaiuttimella

Puhdas ääni neodyymidiskanttinauhakaiuttimella

Neodyymidiskanttinauhakaiutin on monopolityyppinen diskanttikaiutin, joka tuottaa dynaamisen ja kirkkaan eteen suuntautuvan äänen. Tätä ominaisuutta käytetään tavallisesti tehokkaissa äänentoistojärjestelmissä erittäin puhtaan äänen muodostamiseen. Perinteiset kartiot ja diskanttikalotit toimivat tiettyyn suuntaan säteilevällä kela-ankkuriperiaatteella, mutta monopolityyppinen neodyymidiskanttinauhakaiutin säteilee korkeita taajuuksia 180 asteen sektorilla. Tämä laajentaa korkeiden äänien spektriä ja suurentaa optimaalista kuuntelualuetta, jolloin pienestäkin äänentoistojärjestelmästä lähtee laaja, kirkas ja luonnollinen ääni.

Kullatut kaiutinliittimet takaavat häiriöttömän signaalin lähetyksen

Kullatut kaiutinliittimet takaavat häiriöttömän signaalin lähetyksen

Kullatuilla kaiutinliittimillä tuottavat paremman äänisignaalin perinteisiin pikaliitäntöihin verrattuna. Ne myös vähentävät vahvistimen ja kaiuttimen välistä signaalihäviötä ja varmistavat mahdollisimman luonnollisen äänentoiston.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.0

5:stä

24

Arviot

83%

suosittelee tätä tuotetta

2

10/05/2020

Nederland

Nederland

Vahvistettu ostaja

Het beste sinds MFB

Na een uitnodiging van een goede kennis om dit maar eens te beluisteren was ik totaal verrast door de kwaliteit en het bereik van deze installatie. Weken naar gezocht om ook zo'n set te bemachtigen. De compacte boxen gaan erg diep. De versterker is een perfecte combinatie van buizen(klasse-A) voorversterker en een klasse-D eindversterker. Dit zijn de eerste compact luidsprekerboxen die naar mijn beleving beter klinken dan de alom geprezen MFB boxen. Alles is perfect in balans en ik geniet weer van de muziek zoals hoort te klinken.

Edut

compact, loepzuiver en ook nog eens mooi om te zien.

Haitat

slecht één "aux" ingang.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Heritage Audio MCD909 DVD-HiFi-systeem met componentontwerp

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Heritage Audio MCD909 DVD-HiFi-systeem met componentontwerp

13/10/2011

Nederland

Nederland

goed warm geluid

goed product en een ieder aan te raden. Zenderinstelling is goed te bepalen. Vormgeving is ook positief.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Heritage Audio MCD909 DVD-HiFi-systeem met componentontwerp

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Heritage Audio MCD909 DVD-HiFi-systeem met componentontwerp

09/10/2011

Nederland

Nederland

Het product zorgt voor een uitstekend geluid.

Absoluut een aanrader. De vormgeving is prachtig en de resultaten zijn indrukwekkend. Kortom een geweldig product waar eigenlijk niets op aan te merken valt.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Heritage Audio MCD909 DVD-HiFi-systeem met componentontwerp

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Heritage Audio MCD909 DVD-HiFi-systeem met componentontwerp

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