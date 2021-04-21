2 vuoden takuu
DualCut-tarkkuustrimmeri
Lisäosa tarkkuutta vaativaan ajoon
Täysin pestävä, AA-paristo
3 ohjauskampaa
21 mm:n tarkkuustrimmerillä trimmaat ja muotoilet kasvojen ihokarvat tyylisi mukaan tarkasti ja kätevästi – sillä hoituvat niin sänki, leukaparta, pulisongit, kaulan rajat kuin viiksetkin.
Edistyksellisessä DualCut-tekniikassa yhdistyvät huippuluokan terät ja pieni kitka.
Ihoystävällisessä 21 mm:n parranajokoneessa on teräverkko, joka sopii ahtaisiin paikkoihin terää paremmin. Saat parhaan mahdollisen ajotuloksen myös niillä alueilla, joihin on vaikea päästä käsiksi.
4.2
5:stä
57
Arviot
85%
suosittelee tätä tuotetta
Ekim1
21/04/2021
Suomi
Vahvistettu ostaja
Oikein hyvä tuote, hinta-laatusuhde erinomainen
Suosittelen tätä partatrimmeriä, jonka pukki toi viime jouluna. Toimii ja on myös helppo pitää puhtaana. Käteensopiva ja sopii hyvin toilettelaukkuun matkalle mukaan. 10/10!
Edut
Tekee mitä lupaa, hyvä hinta-laatusuhde
Haitat
EOS
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Multigroom series 1000 MG1100/16 Supertarkka parranmuotoilija
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Multigroom series 1000 MG1100/16 Supertarkka parranmuotoilija
Sneakystudio
15/11/2018
Sverige
Lättanvänd skäggtrimmer
Smidig och bra skäggtrimmer. Råkar nära och bra. Har inte hunnit använda den mer än nån vecka men än så länge riktigt bra produkt. Synd bara att den inte var uppladdningsbar. Men för den pengen får man vara nöjd ändå. :)
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Multigroom series 1000 MG1100/16 Skäggtrimmer med exakt precision
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Multigroom series 1000 MG1100/16 Skäggtrimmer med exakt precision
jwgarborg
23/03/2017
Norge
Vahvistettu ostaja
Perfekt!
Kan absolutt anbefale dette produktet, fungerer fantastisk!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Multigroom series 1000 MG1100/16 Presisjonstrimmer med mini-barberhode, vanntett
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Multigroom series 1000 MG1100/16 Presisjonstrimmer med mini-barberhode, vanntett
verrattuna edelliseen Philips-laitteeseen