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  • Tarkat rajaukset
  • Tarkat rajaukset

Multigroom series 1000Supertarkka parranmuotoilija

MG1100/16

4.2
| (57) Arviot | 85% suosittelee tätä tuotetta
Tarkat rajaukset
Philips MULTIGROOM Series 1000 on täydellinen valinta yksityiskohtien muotoiluun. Tarkkuustrimmerillä ja minikokoisella ajopäällä voi luoda täydellisiä linjoja, muotoja ja muita yksityiskohtia. Mukana tulevan trimmauskamman avulla parran voi trimmata jopa 5 mm:n pituuteen.
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Tarkat rajaukset

Tarkat rajaukset

  • DualCut-tarkkuustrimmeri

  • Lisäosa tarkkuutta vaativaan ajoon

  • Täysin pestävä, AA-paristo

  • 3 ohjauskampaa

Tarkkuustrimmeri kasvojen ihokarvoille

Tarkkuustrimmeri kasvojen ihokarvoille

21 mm:n tarkkuustrimmerillä trimmaat ja muotoilet kasvojen ihokarvat tyylisi mukaan tarkasti ja kätevästi – sillä hoituvat niin sänki, leukaparta, pulisongit, kaulan rajat kuin viiksetkin.

DualCut-tekniikka ja entistä terävämmät terät* täydelliseen rajaukseen

DualCut-tekniikka ja entistä terävämmät terät* täydelliseen rajaukseen

Edistyksellisessä DualCut-tekniikassa yhdistyvät huippuluokan terät ja pieni kitka.

Parranajokone tarkkaan työhön

Parranajokone tarkkaan työhön

Ihoystävällisessä 21 mm:n parranajokoneessa on teräverkko, joka sopii ahtaisiin paikkoihin terää paremmin. Saat parhaan mahdollisen ajotuloksen myös niillä alueilla, joihin on vaikea päästä käsiksi.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.2

5:stä

57

Arviot

85%

suosittelee tätä tuotetta

21/04/2021

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Oikein hyvä tuote, hinta-laatusuhde erinomainen

Suosittelen tätä partatrimmeriä, jonka pukki toi viime jouluna. Toimii ja on myös helppo pitää puhtaana. Käteensopiva ja sopii hyvin toilettelaukkuun matkalle mukaan. 10/10!

Edut

Tekee mitä lupaa, hyvä hinta-laatusuhde

Haitat

EOS

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Multigroom series 1000 MG1100/16 Supertarkka parranmuotoilija

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Multigroom series 1000 MG1100/16 Supertarkka parranmuotoilija

15/11/2018

Sverige

Sverige

Lättanvänd skäggtrimmer

Smidig och bra skäggtrimmer. Råkar nära och bra. Har inte hunnit använda den mer än nån vecka men än så länge riktigt bra produkt. Synd bara att den inte var uppladdningsbar. Men för den pengen får man vara nöjd ändå. :)

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Multigroom series 1000 MG1100/16 Skäggtrimmer med exakt precision

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Multigroom series 1000 MG1100/16 Skäggtrimmer med exakt precision

23/03/2017

Norge

Norge

Vahvistettu ostaja

Perfekt!

Kan absolutt anbefale dette produktet, fungerer fantastisk!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Multigroom series 1000 MG1100/16 Presisjonstrimmer med mini-barberhode, vanntett

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Multigroom series 1000 MG1100/16 Presisjonstrimmer med mini-barberhode, vanntett

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  1. verrattuna edelliseen Philips-laitteeseen