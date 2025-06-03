2 vuoden takuu
11 ominaisuutta yhdessä laitteessa: kasvot, hiukset ja vartalo
Itseteroittuvat teräksiset terät
BeardSense-tekniikka
Tässä monitoimitrimmerissä on 11 eri työkalua kaikkiin muotoilutarpeisiin. Kasvojen ja vartalon karvojen sekä hiusten muotoilu ja trimmaus on helppoa ja kätevää.
Trimmerin ohjauskampasetin ansiosta voit valita 11 pituusasetuksesta 0,5–16 mm:n välillä (1 mm:n tarkkuudella) sekä lyhyen että pitkän parran muotoiluun. Metallinen trimmerillä saat sekä tarkat reunat että siistit posket, leuan ja kaulan.
Karvojen ajelu kaulan alapuolisilta alueilta on erityisen miellyttävää trimmerin vartalolisäosalla. Ainutlaatuinen ihoystävällinen järjestelmä suojaa herkkiä ihoalueita, ja voit trimmata karvat jopa 0,5 mm:n pituisiksi. Voit trimmata vartalon karvoja myös helposti kiinnitettävällä ohjauskammalla.
4.4
5:stä
1779
Arviot
90%
suosittelee tätä tuotetta
Kaleva 64
03/06/2025
Suomi
Vahvistettu ostaja
Parran ajaminen on helppo ja veden pitävä
On helppo käyttää ja sopi käteen sekä että on nopea lataus
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: All-in-One Trimmer MG7940/75 Series 7000
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: All-in-One Trimmer MG7940/75 Series 7000
14/09/2023
Suomi
Vahvistettu ostaja
Tuote on erittäin hyvä, nopea toimitus ja helppokä
Tuote on erittäin hyvä, nopea toimitus ja helppokäyttöinen
Edut
Hyvää koni
Haitat
Ei ole
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Multigroom series 7000 MG7715/15 13-in-1, kasvot, hiukset ja vartalo
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Multigroom series 7000 MG7715/15 13-in-1, kasvot, hiukset ja vartalo
Zippy 2025
14/05/2025
Sverige
Vahvistettu ostaja
Produkten har utmärkta funktioner
Fungerar utmärkt! Jag är jättenöjd med en sådan smidig apparat.
Arvioitu tuote: All-in-One Trimmer MG7940/15 7000-serien
Arvioitu tuote: All-in-One Trimmer MG7940/15 7000-serien
Perustuu 2–3 kasvojen ihokarvojen trimmauskertaan viikossa, yhden kerran kesto keskimäärin 11,5 minuuttia