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  • Täydellistä muotoilua yhdellä työkalulla
  • Täydellistä muotoilua yhdellä työkalulla
  • Täydellistä muotoilua yhdellä työkalulla
  • Täydellistä muotoilua yhdellä työkalulla
  • Täydellistä muotoilua yhdellä työkalulla
  • Täydellistä muotoilua yhdellä työkalulla

All-in-One TrimmerSeries 5000

MG5930/15

4.4
| (1779) Arviot | 90% suosittelee tätä tuotetta
Täydellistä muotoilua yhdellä työkalulla
Viimeistele tyylisi tällä monipuolisella trimmerillä, jonka 11 laadukkaalla työkalulla voit käsitellä kasvojen alueen ja vartalon karvoja sekä hiuksia. Itseteroittuvat ruostumattomat terästerät pysyvät aina yhtä terävinä ilman voitelua.
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Kasvoille, hiuksille ja vartalolle

Täydellistä muotoilua yhdellä työkalulla

  • 11 ominaisuutta yhdessä laitteessa: kasvot, hiukset ja vartalo

  • Itseteroittuvat teräksiset terät

  • BeardSense-tekniikka

Monitoimilaite kasvoille, hiuksille ja vartalolle

Tässä monitoimitrimmerissä on 11 eri työkalua kaikkiin muotoilutarpeisiin. Kasvojen ja vartalon karvojen sekä hiusten muotoilu ja trimmaus on helppoa ja kätevää.

Tasainen ja tarkka trimmausjälki

Trimmerin ohjauskampasetin ansiosta voit valita 11 pituusasetuksesta 0,5–16 mm:n välillä (1 mm:n tarkkuudella) sekä lyhyen että pitkän parran muotoiluun. Metallinen trimmerillä saat sekä tarkat reunat että siistit posket, leuan ja kaulan.

Unohda häiritsevät ihokarvat

Karvojen ajelu kaulan alapuolisilta alueilta on erityisen miellyttävää trimmerin vartalolisäosalla. Ainutlaatuinen ihoystävällinen järjestelmä suojaa herkkiä ihoalueita, ja voit trimmata karvat jopa 0,5 mm:n pituisiksi. Voit trimmata vartalon karvoja myös helposti kiinnitettävällä ohjauskammalla.

Tekniset tiedot

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Osat ja lisätarvikkeet

    USB-kaapeli

    CP1788/01
    • Yhteensopiva vain USB-ladattujen laitteiden kanssa
    • Musta
    • Johdon pituus: 92 cm
    • 2-nastainen

    HQ87-USB-sovitin

    CP0909/01
    • Ladyshave-mallit 8000/6000
    • All-in-One-trimmerimallit 9000/7000/5000
    • Parranajokonemallit 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2-nastainen, 7,5 W:n sovitin, soveltuu käyttöön EU-maissa

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.4

5:stä

1779

Arviot

90%

suosittelee tätä tuotetta

03/06/2025

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Parran ajaminen on helppo ja veden pitävä

On helppo käyttää ja sopi käteen sekä että on nopea lataus

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: All-in-One Trimmer MG7940/75 Series 7000

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: All-in-One Trimmer MG7940/75 Series 7000

14/09/2023

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Tuote on erittäin hyvä, nopea toimitus ja helppokä

Tuote on erittäin hyvä, nopea toimitus ja helppokäyttöinen

Edut

Hyvää koni

Haitat

Ei ole

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Multigroom series 7000 MG7715/15 13-in-1, kasvot, hiukset ja vartalo

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Multigroom series 7000 MG7715/15 13-in-1, kasvot, hiukset ja vartalo

14/05/2025

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Produkten har utmärkta funktioner

Fungerar utmärkt! Jag är jättenöjd med en sådan smidig apparat.

Arvioitu tuote: All-in-One Trimmer MG7940/15 7000-serien

Arvioitu tuote: All-in-One Trimmer MG7940/15 7000-serien

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu 2–3 kasvojen ihokarvojen trimmauskertaan viikossa, yhden kerran kesto keskimäärin 11,5 minuuttia