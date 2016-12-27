2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
2 lisäosaa ja 1 ohjauskampa
johdoton, täysin pestävä
ihoystävälliset terät
10 h latauksella 60 min käyttöaikaa
Täysikokoisella kammattomalla trimmerillä voit viimeistellä tyylisi ja luoda selkeät ja terävät parran rajat.
Viimeistele partasi juuri haluamasi pituiseksi valitsemalla sopiva asetus. Parta- ja sänkikamman voi säätää millimetrin välein 18 eri pituuteen (1–18 mm).
Poista häiritsevät nenä- ja korvakarvat helposti ja hellävaraisesti.
3.9
5:stä
77
Arviot
85%
suosittelee tätä tuotetta
Nokiotta
27/12/2016
Suomi
Tämä trimmeri rokkaa!
Nyt loppu patteritrimmereillä leikkiminen. Tällä koneella pysyy nenäkarvat piilossa, kulmakarvat tasapitkinä, sänki tasaasena ja parta muodossaan. Loistopeli ja kauan hakemaani ongelmaan loisto ratkaisu.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1-parta- ja tarkkuustrimmeri
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1-parta- ja tarkkuustrimmeri
Geo1231
15/05/2021
Ελλάδα
Value for money
Αξίζει τα λεφτά της κάνει ότι διαφημίζεται . Ανθεκτική και δε χρειάζεται να δώσεις πολλά για να έχεις και καλό κούρεμα και τριμαρισμα στα γενια
Edut
Ποιότητα , 3 σε 1,
Haitat
Μπαταρία - φόρτιση , καθαρισμός
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer
Rafa04
19/01/2019
España
Buena calidad
Buena calidad y rendimiento. duración de batería excelente.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer