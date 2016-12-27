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  • All-in-one-parta- ja tarkkuustrimmeri
  • All-in-one-parta- ja tarkkuustrimmeri
  • All-in-one-parta- ja tarkkuustrimmeri
  • All-in-one-parta- ja tarkkuustrimmeri
  • All-in-one-parta- ja tarkkuustrimmeri
  • All-in-one-parta- ja tarkkuustrimmeri

Tuotanto lopetettu

Multigroom series 30003-in-1-parta- ja tarkkuustrimmeri

QG3320/15

3.9
| (77) Arviot | 85% suosittelee tätä tuotetta
All-in-one-parta- ja tarkkuustrimmeri
Philipsin 3-in-1-trimmerin avulla on helppo tuntea itsensä huolitelluksi. Lisätarvikkeiden avulla voit luoda siistin tyylin ja trimmata kaiken nenä- ja korvakarvoista partaan ja pulisonkeihin. Philipsin trimmerit eivät vaadi huoltoa: niissä on itseteroittuvat terät eikä niitä tarvitse koskaan öljytä. Lisäksi trimmerit ovat täysin vesitiiviitä, joten ne on helppo puhdistaa ja niitä voi käyttää myös suihkussa!&lt;br>
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Kaikki yhdessä -ratkaisu trimmaukseen kasvojen alueella <br>

All-in-one-parta- ja tarkkuustrimmeri

  • 2 lisäosaa ja 1 ohjauskampa

  • johdoton, täysin pestävä

  • ihoystävälliset terät

  • 10 h latauksella 60 min käyttöaikaa

Viimeistele kasvot, niska ja pulisongit tyyliisi sopiviksi

Täysikokoisella kammattomalla trimmerillä voit viimeistellä tyylisi ja luoda selkeät ja terävät parran rajat.

18 pituusasetusta (1–18 mm) tasaiselle parralle tai sängelle

Viimeistele partasi juuri haluamasi pituiseksi valitsemalla sopiva asetus. Parta- ja sänkikamman voi säätää millimetrin välein 18 eri pituuteen (1–18 mm).

Poista häiritsevät nenä- ja korvakarvat hellävaraisesti

Poista häiritsevät nenä- ja korvakarvat helposti ja hellävaraisesti.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.9

5:stä

77

Arviot

85%

suosittelee tätä tuotetta

27/12/2016

Suomi

Suomi

Tämä trimmeri rokkaa!

Nyt loppu patteritrimmereillä leikkiminen. Tällä koneella pysyy nenäkarvat piilossa, kulmakarvat tasapitkinä, sänki tasaasena ja parta muodossaan. Loistopeli ja kauan hakemaani ongelmaan loisto ratkaisu.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1-parta- ja tarkkuustrimmeri

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1-parta- ja tarkkuustrimmeri

15/05/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Value for money

Αξίζει τα λεφτά της κάνει ότι διαφημίζεται . Ανθεκτική και δε χρειάζεται να δώσεις πολλά για να έχεις και καλό κούρεμα και τριμαρισμα στα γενια

Edut

Ποιότητα , 3 σε 1,

Haitat

Μπαταρία - φόρτιση , καθαρισμός

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer

19/01/2019

España

España

Buena calidad

Buena calidad y rendimiento. duración de batería excelente.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer

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