All-in-one-parta- ja tarkkuustrimmeri

Philipsin 3-in-1-trimmerin avulla on helppo tuntea itsensä huolitelluksi. Lisätarvikkeiden avulla voit luoda siistin tyylin ja trimmata kaiken nenä- ja korvakarvoista partaan ja pulisonkeihin. Philipsin trimmerit eivät vaadi huoltoa: niissä on itseteroittuvat terät eikä niitä tarvitse koskaan öljytä. Lisäksi trimmerit ovat täysin vesitiiviitä, joten ne on helppo puhdistaa ja niitä voi käyttää myös suihkussa!<br>