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Tuotanto lopetettu

OneBlade Pro QP6650/60 Face + Body

QP6650/60

4.3
| (1900) Arviot | 89% suosittelee tätä tuotetta
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Ainutlaatuinen OneBlade-tekniikka

Ainutlaatuinen OneBlade-tekniikka

Parran ja viiksien sekä vartalokarvojen trimmaukseen tarkoitetulla Philips OneBladella trimmaat, rajaat ja ajelet kaiken pituisia ihokarvoja. Sillä ajo on helppoa ja miellyttävää pinnan ja pyöristettyjen kärkien ansiosta. Leikkuuosa liikkuu 200x sekunnissa, joten se leikkaa pitkätkin karvat tehokkaasti.

Trimmaa partasi

Trimmaa partasi

Trimmaa partasi tasapituiseksi säädettävällä ohjauskammalla. Valitse jokin ohjauskamman 14 pituusasetuksesta haluamasi parran pituuden mukaan aina lyhyestä sängestä pidempään partaan. Trimmaa vartalokarvasi mihin tahansa suuntaan helposti kiinnitettävällä ohjauskammalla (3 mm).

Rajaa partasi

Rajaa partasi

Rajaat partasi tarkasti hetkessä kaksipuolisella terällä, joten näet koko ajan miten terä etenee.

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Arviot

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4.3

5:stä

1900

Arviot

89%

suosittelee tätä tuotetta

06/02/2026

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Hyvä laite, helppokäyttöinen. Kulkee kätevästi muk

Minulle juuri oikea. Välillä parta pääsee liian pitkäksi, tämä kone leikkaa hyvin myös pitemmänkin. Sänkikampa on hyvä kaulan herkälle alueelle. Jos erittäin pieni sänki haittaa, niin suosittelen.

Arvioitu tuote: OneBlade Pro 360 QP6542/15 Face + Body

Arvioitu tuote: OneBlade Pro 360 QP6542/15 Face + Body

17/12/2022

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Mainio trimmeri

Yläkertaan toimii mainiosti, alakertaa en ole vielä testannut. Reilun kuukauden kätössä, joka toinen päivä trimmeiltu naamaa, akkua veilä 70% jäjellä. Minun käyttöön vallan mainio peli.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: OneBlade Pro QP6550/30 Face + Body

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: OneBlade Pro QP6550/30 Face + Body

02/10/2022

Suomi

Suomi

OneBladessa on kaikki mitä tarvitsen.

Phillips oneblade tekee kaiken mitä mainoksessa luvataan. Tuotetta on todella helppo käyttää ja se tekee siistiä jälkeä nopeasti ja tehokkaasti. Melkeinpä rajaton määrä vaihtoehtoisia pituuksia trimmaukselle. Helppo ja monipuolinen trimmeri/sheiveri niin parralle kuin kehonkin karvoille. Suosittelisin tätä laitetta kaikille jotka haluavat siistiä naamaansa tai kehoansa.

Edut

Yksi laite kaikelle. Hellävarainen mutta tehokas.

Haitat

Body hair trimmeri saisi leikata pitkää karvaa vähän tehokkaammin.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: OneBlade Pro 360 QP6541/15 Face + Body

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: OneBlade Pro 360 QP6541/15 Face + Body

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