2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
S1110/04
Perinteinen kuiva-ajo<br>
Vain johdolliseen käyttöön<br>
Taitettava tarkkuustrimmeri<br>
Nauti vaivattomasta ajosta. Kestävät CloseCut-terät teroittuvat käytön aikana kerrasta toiseen.
Flex-ajopäät, jotka joustavat vapaasti neljään eri suuntaan, myötäilevät kasvojen muotoja ja varmistavat helpon ajon myös kaulan ja leuan iholla.
Ajopää avautuu kevyellä painalluksella, jolloin koneen voi puhdistaa sen mukana toimitettavalla harjalla.<br>
3.9
5:stä
195
Arviot
roman38
07/04/2018
Suomi
yksinkertaisesti hyvä ja toimiva
leikkaa tasisesti. parempi kuin odotin ennen ostoa. rahalle vastinetta 100%.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 1000 S1310/04 Sähköparranajokone
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 1000 S1310/04 Sähköparranajokone
Jokkeri
16/10/2017
Suomi
käteenkäypä + tyylikäs
lataus kesken = käyttökokemukset jäävät reilun kahdeksan tunnin päähän eli höyhensaarille
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 1000 S1510/04 Sähköparranajokone
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 1000 S1510/04 Sähköparranajokone
Alex11
13/03/2019
Sverige
Topp produkt
Bra produkt! Älska buntet, mycket användbart och bra kvalitet!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 1000 S1520/41 Rakapparat för torrakning
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 1000 S1520/41 Rakapparat för torrakning
Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024.
Verrattuna muihin edullisiin teräverkkoisiin ja pyöriväteräisiin parranajokoneisiin