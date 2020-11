Mukava ja helppo parranajo

Philips Series 1000 -parranajokoneissa on itseteroittuvat terät ja liikkuva ajopää, jotka tarjoavat tämän hintaluokan tarkimman ajotuloksen. Kun käytät parranajokonetta partahöylän sijaan, ihon ärtyminen ja punoitus vähenevät, sillä parranajokoneen terä ei koskaan kosketa ihoa. Philips Shaving Series 1000 ‑parranajokoneissa on perinteinen ja vankka muotoilu, ja ne on tarkoitettu kuiva-ajoon. Tässä mallissa on taitettava tarkkuustrimmeri viiksien ja pulisonkien siistimiseen. Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin