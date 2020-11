Mukava ja helppo parranajo

Philips Series 3000 ‑parranajokoneet on suunniteltu helppoon ja mukavaan parranajoon. Kun käytät parranajokonetta partahöylän sijaan, ihon ärtyminen ja punoitus vähenevät, sillä parranajokoneen terä ei koskaan kosketa ihoa. Philips Shaving Series 3000 ‑parranajokoneissa on perinteinen ja vankka muotoilu, ja ne on tarkoitettu kuiva-ajoon. Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin