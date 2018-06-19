2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
ComfortCut-teräjärjestelmä
4-suuntaiset Flex-ajopäät
Ylösnouseva rajain
Nauti miellyttävästä kuiva-ajosta. ComfortCut-teräjärjestelmän pyöristetyt ajopäät liukuvat pehmeästi ja suojaavat ihoa naarmuilta ja haavoilta.
Joustavat ajopäät myötäilevät kasvojen muotoja parranajon aikana.
Aja pidempään jokaisella latauksella. Partakoneen teho ei vähene vuosien mittaan, sillä koneessa on tehokas ja kestävä litiumioniakku.
4.1
5:stä
1249
Arviot
85%
suosittelee tätä tuotetta
Fraitson
19/06/2018
Suomi
Toimii kuin junan vessa.
Partaone on juuri sellainen kuin odotinkin, toimii niinkuin Philips, hienosti.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 3000 S3510/06 Sähköparranajokone
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 3000 S3510/06 Sähköparranajokone
Tinde
10/08/2016
Suomi
Vahvistettu ostaja
Perinteinen normaalit toiminnot omaava tuote
Etsin pitkään uutta partakonetta jossa oli vielä rajaaja mukana. Löysin tämän mallin jonka mukana tuli myös hygieniatrimmeri. Partakone hiljainen ja tosi tehokas. Hygieniatrimmeri ei ihan vastannut odotuksiani kun se ei tehoa paksumpiin nenäkarvoihin. Jos etsii uutta partakonetta niin tarkkana että koneessa on mukana perinteinen rajaaja jos sitä tarvitsee.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ6996/80 Sähköparranajokone
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ6996/80 Sähköparranajokone
Benkis
10/08/2018
Sverige
Lättanvänd med utmärkt resultat samt lätt att rengöra.
Lättanvänd med utmärkt resultat samt även lätt att rengöra i och med att den bara är att skölja ren under vattenkranen. Dessutom lätt att ladda.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 3000 S3120/06 Rakapparat för torrakning
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 3000 S3120/06 Rakapparat för torrakning
Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024.