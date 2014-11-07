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  • Anatominen, ei sisällä BPA:ta
  • Anatominen, ei sisällä BPA:ta
  • Anatominen, ei sisällä BPA:ta
  • Anatominen, ei sisällä BPA:ta
  • Anatominen, ei sisällä BPA:ta
  • Anatominen, ei sisällä BPA:ta

Tuotanto lopetettu

Philips AventLäpinäkyvät tutit

SCF170/20

4.5

| (2) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Anatominen, ei sisällä BPA:ta

Anatomiset, taipuvat ja symmetriset AVENT-tutit ottavat huomioon vauvan kitalaen, hampaiden ja ikenien kehityksen. Kaikki AVENT-tutit on valmistettu silikonista, ja ne ovat mauttomia ja hajuttomia. Värivalikoima.

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Tyylikäs muotoilu, kristallinkirkas näkymä.

Anatominen, ei sisällä BPA:ta

  • 0-3 kk

  • Ei sisällä BPA:ta

Yhdeksän vauvaa kymmenestä pitää Philips-tutista*

Yhdeksän vauvaa kymmenestä pitää Philips-tutista*

Vauvat tietävät, mistä pitävät! Kysyimme äideiltä, miten heidän pikkuisensa ovat ottaneet vastaan Philips Avent -tuttimme. Yhdeksän kymmenestä äidistä kertoi vauvansa hyväksyvän Philipsin tutin.

Tukee hampaiden luonnollista kehitystä

Tukee hampaiden luonnollista kehitystä

Taipuisan silikonitutin symmetrinen muoto suojaa kasvavan lapsen kitalakea, hampaita ja ikeniä.

Valmistettu palkitussa toimipaikassamme Isossa-Britanniassa

Valmistettu palkitussa toimipaikassamme Isossa-Britanniassa

Voit luottaa siihen, että vauvasi mukavuus on hyvissä käsissä. Tutti on valmistettu palkitussa toimipaikassamme Isossa-Britanniassa.*

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Arviot

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4.5

5:stä

2

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

3
2
1

07/11/2014

Deutschland

Deutschland

Vahvistettu ostaja

Toller Schnuller!

Mein Kind hat anfangs keine Schnuller genommen. Ich habe verschiedene Firmen und Sorten ausprobiert und bin schließlich auf Avent gestoßen. Und endlich habe ich einen Schnuller gefunden, den es angenommen hat.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF170/19 Classic pacifier

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF170/19 Classic pacifier

05/10/2011

France

France

beau design et discrète

pas de BPA et discrète une fois dans la bouche du bébé

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF170/19 Sucette classique

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF170/19 Sucette classique

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