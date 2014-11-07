2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Anatominen, ei sisällä BPA:ta
Anatomiset, taipuvat ja symmetriset AVENT-tutit ottavat huomioon vauvan kitalaen, hampaiden ja ikenien kehityksen. Kaikki AVENT-tutit on valmistettu silikonista, ja ne ovat mauttomia ja hajuttomia. Värivalikoima.
0-3 kk
Ei sisällä BPA:ta
Vauvat tietävät, mistä pitävät! Kysyimme äideiltä, miten heidän pikkuisensa ovat ottaneet vastaan Philips Avent -tuttimme. Yhdeksän kymmenestä äidistä kertoi vauvansa hyväksyvän Philipsin tutin.
Taipuisan silikonitutin symmetrinen muoto suojaa kasvavan lapsen kitalakea, hampaita ja ikeniä.
Voit luottaa siihen, että vauvasi mukavuus on hyvissä käsissä. Tutti on valmistettu palkitussa toimipaikassamme Isossa-Britanniassa.*
4.5
5:stä
2
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
JaneDoe
07/11/2014
Deutschland
Vahvistettu ostaja
Toller Schnuller!
Mein Kind hat anfangs keine Schnuller genommen. Ich habe verschiedene Firmen und Sorten ausprobiert und bin schließlich auf Avent gestoßen. Und endlich habe ich einen Schnuller gefunden, den es angenommen hat.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF170/19 Classic pacifier
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF170/19 Classic pacifier
gum92
05/10/2011
France
beau design et discrète
pas de BPA et discrète une fois dans la bouche du bébé
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF170/19 Sucette classique
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF170/19 Sucette classique