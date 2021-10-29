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Tuotanto lopetettu

Philips AventSoothie Shapes -tutti

SCF194/00

4.1
| (49) Arviot | 84% suosittelee tätä tuotetta
Tukee luontaista imemistarvetta ja läheisyyttä
Philips Avent Soothie Shapes -tutti vahvistaa sidettäsi lapsesi kanssa, koska yksiosaisen muotoilunsa ansiosta se tuntuu samalta kuin sormesi. Sairaalatasoisesta silikonista valmistettu Soothie Shapes on helposti puhdistettava.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

äitien suosikkituotemerkki kaikkialla maailmassa1

Joustava sairaalatasoinen silikoni

Tukee luontaista imemistarvetta ja läheisyyttä

  • Yksiosainen silikonitutti

  • 0-3 kk

  • Anatominen, ei sisällä BPA:ta

  • Kaksoispakkaus

Käytössä sairaaloissa Yhdysvalloissa

Käytössä sairaaloissa Yhdysvalloissa

Terveydenhoidon ammattilaiset käyttävät niitä vastasyntyneiden rauhoittamiseen. Soothie-tutteja jaetaan sairaaloille Yhdysvalloissa.*

Ainutlaatuinen muotoilu tukee läheisyyttä

Ainutlaatuinen muotoilu tukee läheisyyttä

Soothie Shapes -tutti eroaa hieman Philipsin muista tuteista. Ainutlaatuisen muotoilun ansiosta voit rauhoittaa vauvaa asettamalla sormesi tuttiin.

Tukee hampaiden luonnollista kehitystä

Tukee hampaiden luonnollista kehitystä

Taipuisan silikonitutin symmetrinen muoto suojaa kasvavan lapsen kitalakea, hampaita ja ikeniä.

Tekniset tiedot

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Arviot

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4.1

5:stä

49

Arviot

84%

suosittelee tätä tuotetta

29/10/2021

Italia

Italia

Resistente e facile all'uso

Ho avuto la possibilità di testare questo prodotto innovativo attraverso una campagna di tester dell'azienda Philips,sono soddisfatta del materiale resistente , facilmente lavabile in lavastoviglie,il mio bebè è altrettanto felice di poterlo utilizzare durante i suoi riposi notturno,dorme tranquillo,infatti facilita il sonno e calma le sinapsi del piccolo dandogli una sensazione di sollievo e calma,direi che ha i suoi vantaggi,un prodotto che vale la pena provare

Edut

Fornisce il giusto riposo quotidiano

Haitat

Dimensioni troppo piccole

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF194/02 Succhietto Soothie

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF194/02 Succhietto Soothie

31/07/2021

España

España

¡Me encanta!

Sí se le puede poner cadena al chupete. Tiene dos agujeros. Mi hija los usa desde el día siguiente de nacer, era su consuelo en la. UCIN. No le ha causado dependencia, pues lo suelta cuando quiere, pero es verdad que le calma y no acepta ningún otro chupete.

Edut

Blandito, no se lo clava si se le escapa por la noche. Fácil de limpiar.

Haitat

Es complicado ponerle la cadena, aunque se pueda, podrían poner el agujero en la pestaña que hay más exterior para que la cadena no toque la carita.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF194/02 Chupete Soothie Shapes

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF194/02 Chupete Soothie Shapes

21/08/2020

France

France

Excellent

Bonjour, Mon fils a 9 mois et il n’arrive pas en s’en séparer. Pourquoi ne pas faire des taille plus grande et d’autre coloris (gris et jaune / orange et rouge) ? Ce serai génial !

Edut

Adapter totalement a la bouche des bebe

Haitat

Difficile de trouver un attache pour les attacher

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Arvioitu tuote: SCF194/01 Suce Soothie Shapes

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF194/01 Suce Soothie Shapes

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  1. Perustuu vuonna 2024 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 8 139 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 

  1. Tämä tutti on valmistettu samasta materiaalista kuin Yhdysvalloissa käytettävä malli. Siinä on saman muotoinen tuttiosa, mutta erilainen suojus.

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