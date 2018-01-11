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Tuotanto lopetettu

Philips AventHöyrysterilointi mikroaaltouunissa

SCF271/06

4.7
| (75) Arviot | 99% suosittelee tätä tuotetta
Huippunopea ja näppärä
Pienen kokonsa ansiosta mikrokäyttöinen Philips Avent -sterilointilaite on kätevä kaikkialla. Sisältö pysyy steriilinä jopa 24 tunnin ajan, kun kansi on suljettuna.
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äitien suosikkituotemerkki joka puolella maailmaa1

Steriloi 6 pulloa 2 minuutissa*

Huippunopea ja näppärä

Lisäsuojaa luonnollisella höyrysteriloinnilla

Steriloinnin tarkoitus on suojata vauvaa erityisen haitallisilta bakteereilta, kunnes hänen immuunijärjestelmänsä on riittävän vahva. Philips Avent -sterilointilaite käyttää sairaalakäytöstä tuttua höyrysterilointimenetelmää, joka on nopea, helppo ja tehokas, eikä siinä käytetä kemikaaleja.

Sivupidikkeet sulkevat kannen tiiviisti

Sivupidikkeet sulkevat kannen tiiviisti

Mikroaaltosterilointilaitteessa on turvallisuutta lisäävät pidikkeet. Pidikkeet sulkevat kannen tiiviisti, jotta kuuma vesi ei karkaa, kun otat sterilointilaitteen mikroaaltouunista. Sivupidikkeet pysyvät myös muuta laitetta viileämpinä, joten laitteen käsittely on turvallista.

Sisältö pysyy steriilinä jopa 24 tuntia avaamatta

Sisältö pysyy steriilinä jopa 24 tuntia avaamatta

Sisältö pysyy steriilinä jopa 24 tuntia avaamatta

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Arviot

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4.7

5:stä

75

Arviot

99%

suosittelee tätä tuotetta

3
1

11/01/2018

United Kingdom

United Kingdom

Easy to use and compact

This product is brilliant, it's easy to use and does a thorough job. It's compact and does not take up allot of room. I definitely would recommend this product to other mums.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF271/51 Microwave Steam Steriliser

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF271/51 Microwave Steam Steriliser

02/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

Quick and easy to use

One of the best products we bought for our new baby. So simple to just put all the items that need sterilizing in here and give it a quick zap in the microwave - no special tablets needed and ready quickly which can be handy when baby is hungry! Fits all sorts of bottles and pumps and things so you don't have to have Philips Avent ones.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF271/06 Microwave Steam Steriliser

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF271/06 Microwave Steam Steriliser

10/07/2013

United Kingdom

United Kingdom

Easy to use

I used this product for my 1st baby 14yrs ago, so easy to use I bought for our new baby. Can fit 3 bottles & other items such as dummies in and comes with decent bottle brush. It's all good.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF271/06 Microwave Steam Steriliser

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF271/06 Microwave Steam Steriliser

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 