2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Helppo käyttää – myös matkoilla
Rintapumppu ja pehmeä hierontatyyny
Mukana 3 säilytyskuppia
Erittäin pehmeä vastasyntyneen tutti
Rintapumpun ainutlaatuisen muotoilun ansiosta maito virtaa suoraan rinnasta pulloon, vaikka istut suorassa. Voit siis istua aiempaa mukavammin pumpatessasi: sinun ei tarvitse nojautua eteenpäin, jotta saisit kaiken maidon pulloon. Mukava istuma-asento ja rentous pumppaamisen aikana helpottavat maidon virtausta.
Hierontatyynyssä on uusi pehmeä pinta, joka tuntuu iholla lämpimältä ja stimuloi maidon virtausta miellyttävästi ja hellävaraisesti. Tyyny on suunniteltu jäljittelemään lapsen imuliikkeitä ja edistämään maidontuotantoa.
Voit käyttää samaa kuppia rintamaidon lypsämiseen, säilyttämiseen ja syöttämiseen. Sopii hyvin jääkaappi- tai pakastinsäilytykseen.
4.7
5:stä
32
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Freyadc
13/09/2018
België
Top product!
Kan het iedereen aanraden en zeg dit als vroedvrouw en mama!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF330/13 Handkolf met 3 bewaarbekers
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF330/13 Handkolf met 3 bewaarbekers
Tx88
09/03/2018
España
Me encanta
Buen diseño y facilidad de uso. Es muy practico cuando necesitas sacar leche para congelar ya que viene con sus tarritos y se adapta perfectamente a los biberones de la marca
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF330/13 Extractor de leche manual con 3 vasos
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF330/13 Extractor de leche manual con 3 vasos
JesusJ
06/10/2017
España
Buen producto
Producto robusto fácil manejo. Se limpia bien y funciona a la perfección una extracción rápida sin dolor muy contentos con este producto
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF330/13 Extractor de leche manual con 3 vasos
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF330/13 Extractor de leche manual con 3 vasos
Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.
Rintapumppu ei sisällä BPA:ta: tuttipullo ja muut rintamaidon kanssa kosketuksissa olevat osat asetuksen EU/10/2011 mukaisesti.