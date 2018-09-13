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  • Mukavampi olo, enemmän maitoa, helppo kuljettaa mukana*
  • Mukavampi olo, enemmän maitoa, helppo kuljettaa mukana*

Tuotanto lopetettu

Philips AventKäsikäyttöinen rintapumppu ja 3 kuppia

SCF330/13

4.7
| (32) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta
Mukavampi olo, enemmän maitoa, helppo kuljettaa mukana*
Istu mukavassa asennossa eteenpäin nojaamatta samalla kun pehmeä hierontatyyny stimuloi maidon virtausta miellyttävästi. Käsikäyttöisessä Avent-rintapumpussa on vain vähän osia ja se on helppo koota, käyttää ja puhdistaa. Kevyen ja kompaktin laitteen ansiosta maidon lypsäminen matkalla on vaivatonta.
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äitien suosikkituotemerkki joka puolella maailmaa1

Käsikäyttöinen rintapumppu ja hierontatyyny

Mukavampi olo, enemmän maitoa, helppo kuljettaa mukana*

  • Helppo käyttää – myös matkoilla

  • Rintapumppu ja pehmeä hierontatyyny

  • Mukana 3 säilytyskuppia

  • Erittäin pehmeä vastasyntyneen tutti

Istu mukavammin ainutlaatuisen muotoilun ansiosta

Istu mukavammin ainutlaatuisen muotoilun ansiosta

Rintapumpun ainutlaatuisen muotoilun ansiosta maito virtaa suoraan rinnasta pulloon, vaikka istut suorassa. Voit siis istua aiempaa mukavammin pumpatessasi: sinun ei tarvitse nojautua eteenpäin, jotta saisit kaiken maidon pulloon. Mukava istuma-asento ja rentous pumppaamisen aikana helpottavat maidon virtausta.

Pehmeä hierontatyyny lämmittää

Pehmeä hierontatyyny lämmittää

Hierontatyynyssä on uusi pehmeä pinta, joka tuntuu iholla lämpimältä ja stimuloi maidon virtausta miellyttävästi ja hellävaraisesti. Tyyny on suunniteltu jäljittelemään lapsen imuliikkeitä ja edistämään maidontuotantoa.

Mukana 3 monipuolista maidonsäilytyskuppia

Mukana 3 monipuolista maidonsäilytyskuppia

Voit käyttää samaa kuppia rintamaidon lypsämiseen, säilyttämiseen ja syöttämiseen. Sopii hyvin jääkaappi- tai pakastinsäilytykseen.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.7

5:stä

32

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

2
1

13/09/2018

België

België

Top product!

Kan het iedereen aanraden en zeg dit als vroedvrouw en mama!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF330/13 Handkolf met 3 bewaarbekers

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF330/13 Handkolf met 3 bewaarbekers

09/03/2018

España

España

Me encanta

Buen diseño y facilidad de uso. Es muy practico cuando necesitas sacar leche para congelar ya que viene con sus tarritos y se adapta perfectamente a los biberones de la marca

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF330/13 Extractor de leche manual con 3 vasos

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF330/13 Extractor de leche manual con 3 vasos

06/10/2017

España

España

Buen producto

Producto robusto fácil manejo. Se limpia bien y funciona a la perfección una extracción rápida sin dolor muy contentos con este producto

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF330/13 Extractor de leche manual con 3 vasos

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF330/13 Extractor de leche manual con 3 vasos

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 

  1. Rintapumppu ei sisällä BPA:ta: tuttipullo ja muut rintamaidon kanssa kosketuksissa olevat osat asetuksen EU/10/2011 mukaisesti.