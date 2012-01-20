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  • Hygieeninen matkoilla
  • Hygieeninen matkoilla
  • Hygieeninen matkoilla
  • Hygieeninen matkoilla
  • Hygieeninen matkoilla
  • Hygieeninen matkoilla
  • Hygieeninen matkoilla
  • Hygieeninen matkoilla
  • Hygieeninen matkoilla
  • Hygieeninen matkoilla
  • Hygieeninen matkoilla
  • Hygieeninen matkoilla
  • Hygieeninen matkoilla
  • Hygieeninen matkoilla

Tuotanto lopetettu

Philips AventKoristelematon muki

SCF600/12

1.7
| (6) Arviot
Hygieeninen matkoilla
Taaperoiden Philips AVENT -muki on ensiaskel pulloruokinnasta mukiin. Käännettävä kansi pitää nokan aina puhtaana, myös matkoilla. Se ei läikytä, vaikka sitä ravistettaisiin tai heitettäisiin ilmaan, ja siitä on helppo juoda
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Ei läiky, helppo juoda

Hygieeninen matkoilla

  • 200 ml

  • Yli 6 kk pehmeä nokka

  • Kahvoilla

Pehmeä nokka ja patentoitu, läikyttämätön venttiili

Pehmeä nokka ja patentoitu, läikyttämätön venttiili

Philips Avent -nokkamukin patentoitu venttiili ohjaa virtausta ja estää läikkymistä, vaikka muki olisi ylösalaisin tai kyljellään.

Pehmeä nokka - helppo ensiaskel

Pehmeä nokka - helppo ensiaskel

Pehmeä, joustava nokka on erinomainen siirtymiseen rinta- tai pulloruokinnasta mukiin

Muotoilun ansiosta kahvat sopivat pienille käsille

Muotoilun ansiosta kahvat sopivat pienille käsille

Kahvat on muotoiltu miellyttäviksi erityisesti pienille käsille. Helppo asentaa ja poistaa, joten mukeja voi käyttää kahvan kanssa tai ilman

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Arviot

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1.7

5:stä

6

Arviot

4
3
2

20/01/2012

Nederland

Nederland

een tevreden klant

Ik heb altijd de flessen en bekers van avent gebruikt eerst voor mijn zoon en nu voor mijn dochtertje . Ik ben er dan ook zeer tevreden over , het is sterk materiaal , alle onderdelen zijn te vervangen en ik vind het ideaal in gebruik . Plus een prima service . Dus zoals men vermeld op deze site dat het een prima product is klopt .

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF600/12 Beker voor peuters

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF600/12 Beker voor peuters

13/02/2014

Nederland

Nederland

Teleurstelling

Beker lekt, dekseltje klapt op neus bij drinken. Oortjes zitten scheef. Onze zoon kan er niet uit drinken. Jammer want dit is geen goedkope beker. Van een innovatief merk als Philips had ik meer kwaliteit verwacht

Arvioitu tuote: SCF600/12 Beker voor peuters

Arvioitu tuote: SCF600/12 Beker voor peuters

13/02/2014

Nederland

Nederland

Teleurstelling

Beker lekt, dekseltje klapt op neus bij drinken. Oortjes zitten scheef. Onze zoon kan er niet uit drinken. Jammer want dit is geen goedkope beker. Van een innovatief merk als Philips had ik meer kwaliteit verwacht

Arvioitu tuote: SCF600/12 Beker voor peuters

Arvioitu tuote: SCF600/12 Beker voor peuters

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