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  • Luonnollista pulloruokintaa
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Tuotanto lopetettu

Philips AventNatural-tuttipullo

SCF627/17

4.8
| (4) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta
Luonnollista pulloruokintaa
Tämä uusi tuttipullo tekee pulloruokinnasta luonnollisempaa sekä vauvalle että sinulle. Innovatiivisesti muotoillusta tuttiosasta saa samanlaisen otteen kuin rinnasta. Näin rinta- ja pulloruokinnan yhdistäminen on helpompaa.
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Muotoiltu Avent-tutti

Luonnollista pulloruokintaa

  • 1 pullo

  • 260 ml

  • Hitaan virtauksen tutti

  • Yli 1 kk

Edistyksellinen koliikkia ehkäisevä kaksoisventtiili

Edistyksellinen koliikkia ehkäisevä kaksoisventtiili

Innovatiivinen kaksoisventtiili vähentää koliikkia ja epämukavuutta päästämällä syöttämisen aikana ilman pulloon eikä vauvan vatsaan.

Yhteensopiva Philips Avent Natural -tuotteiden kanssa

Yhteensopiva Philips Avent Natural -tuotteiden kanssa

Uusi Philips Avent Natural -tuttipullo on yhteensopiva Philips Avent -malliston tuotteiden kanssa, lukuun ottamatta Classic-pulloja ja -kahvoja. Suosittelemme, että Natural-pulloissa käytetään ainoastaan Natural-tutteja.

Saatavana erikokoisina

Philips Avent Natural -tuttipulloja on neljää eri kokoa: 60 ml, 125 ml, 260 ml ja 330 ml. Pulloja voi ostaa yksittäin tai monipakkauksissa.

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4.8

5:stä

4

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

3
2
1

14/05/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

Άριστο

Πολύ καλό αποτέλεσμα, ειδικά αν δεν θέλεις σύγχυση θηλών. Το σχήμα βοηθάει πραγματικά το παιδί για κωλικούς και για ανακούφιση. Το μόνο αρνητικό, αλλά όχι και τόσο, είναι το ότι έχει άσπρο χρώμα στο δακτυλίδι και δυκολεύεσαι να δεις την υπολοιπόμενη ποσότητα γάλακτος.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF627/17 Μπιμπερό Natural

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF627/17 Μπιμπερό Natural

22/02/2017

Italia

Italia

è il miglior biberon in commercio

Ho comprato il set prime poppate, biberon piccoli Natural, biberon medio Natural, ciuccio e spazzolino per i biberon. Poi solo per curiosità ho provato un altro biberon con le tettarelle compatibili con avent Natural: Pessima idea!! La qualità avent Natural è imbattibile (e ho provato tutte le maggiori e minori marche). È ufficialmente anticolica (nel senso che il piccolo non ingoia aria), il materiale è resistentissimo sia alle cadute che alle altissime temperature (l'ho messo in uno sterilizzatore da laboratorio industriale) e l'ho anche sterilizzato con le radiazioni. Non ha fatto una piega! L'avvitamento easy twist evita che il papà lo rompa stringendo troppo forte. Mio figlio ha un anno e mezzo e i vari tipi di tettarella sono fatti su misura per la crescita di mio figlio. Se solo oso pensare di usare altro mio figlio mi disconosce! Avent tutta la vita

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Arvioitu tuote: SCF627/17 Biberon Natural

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Arvioitu tuote: SCF627/17 Biberon Natural

17/08/2016

Italia

Italia

Ottimo

Ci è stato regalato per la nascita, io allatto al seno, ma con questo biberon non abbiamo avuto problemi nel dare il mio latte dal biberon. Grazie alla tettarella che simula perfettamente il seno la suzione è efficace e il rischio di interferenza è basso. Non ho avuto alcun tipo di problema nemmeno per quanto riguarda coliche o altri problemi.

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Arvioitu tuote: SCF627/17 Biberon Natural

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