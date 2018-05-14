2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
1 pullo
260 ml
Hitaan virtauksen tutti
Yli 1 kk
Innovatiivinen kaksoisventtiili vähentää koliikkia ja epämukavuutta päästämällä syöttämisen aikana ilman pulloon eikä vauvan vatsaan.
Uusi Philips Avent Natural -tuttipullo on yhteensopiva Philips Avent -malliston tuotteiden kanssa, lukuun ottamatta Classic-pulloja ja -kahvoja. Suosittelemme, että Natural-pulloissa käytetään ainoastaan Natural-tutteja.
Philips Avent Natural -tuttipulloja on neljää eri kokoa: 60 ml, 125 ml, 260 ml ja 330 ml. Pulloja voi ostaa yksittäin tai monipakkauksissa.
4.8
5:stä
4
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
wolverine
14/05/2018
Ελλάδα
Άριστο
Πολύ καλό αποτέλεσμα, ειδικά αν δεν θέλεις σύγχυση θηλών. Το σχήμα βοηθάει πραγματικά το παιδί για κωλικούς και για ανακούφιση. Το μόνο αρνητικό, αλλά όχι και τόσο, είναι το ότι έχει άσπρο χρώμα στο δακτυλίδι και δυκολεύεσαι να δεις την υπολοιπόμενη ποσότητα γάλακτος.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF627/17 Μπιμπερό Natural
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF627/17 Μπιμπερό Natural
pandacontrariata
22/02/2017
Italia
è il miglior biberon in commercio
Ho comprato il set prime poppate, biberon piccoli Natural, biberon medio Natural, ciuccio e spazzolino per i biberon. Poi solo per curiosità ho provato un altro biberon con le tettarelle compatibili con avent Natural: Pessima idea!! La qualità avent Natural è imbattibile (e ho provato tutte le maggiori e minori marche). È ufficialmente anticolica (nel senso che il piccolo non ingoia aria), il materiale è resistentissimo sia alle cadute che alle altissime temperature (l'ho messo in uno sterilizzatore da laboratorio industriale) e l'ho anche sterilizzato con le radiazioni. Non ha fatto una piega! L'avvitamento easy twist evita che il papà lo rompa stringendo troppo forte. Mio figlio ha un anno e mezzo e i vari tipi di tettarella sono fatti su misura per la crescita di mio figlio. Se solo oso pensare di usare altro mio figlio mi disconosce! Avent tutta la vita
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF627/17 Biberon Natural
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF627/17 Biberon Natural
diariodiunamamma
17/08/2016
Italia
Ottimo
Ci è stato regalato per la nascita, io allatto al seno, ma con questo biberon non abbiamo avuto problemi nel dare il mio latte dal biberon. Grazie alla tettarella che simula perfettamente il seno la suzione è efficace e il rischio di interferenza è basso. Non ho avuto alcun tipo di problema nemmeno per quanto riguarda coliche o altri problemi.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF627/17 Biberon Natural
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF627/17 Biberon Natural
0 % BPA, asetuksen 10/2011/EU mukaan