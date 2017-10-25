2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
1 pullo
260 ml
Hitaan virtauksen tutti
Yli 1 kk
Innovatiivinen kaksoisventtiili vähentää koliikkia ja epämukavuutta päästämällä syöttämisen aikana ilman pulloon eikä vauvan vatsaan.
Uusi Philips Avent Natural -tuttipullo on yhteensopiva Philips Avent -malliston tuotteiden kanssa, lukuun ottamatta Classic-pulloja ja -kahvoja. Suosittelemme, että Natural-pulloissa käytetään ainoastaan Natural-tutteja.
Philips Avent Natural -tuttipulloja on neljää eri kokoa: 60 ml, 125 ml, 260 ml ja 330 ml. Pulloja voi ostaa yksittäin tai monipakkauksissa.
4.4
5:stä
242
Arviot
89%
suosittelee tätä tuotetta
Tutansmamma
25/10/2017
Sverige
Fantastisk
Vår dotter som tvärvägrat flaska tog denna direkt! Vi är verkligen supernöjda!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF693/17 Natural baby bottle
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF693/17 Natural baby bottle
Hall0nkl3t
13/10/2017
Sverige
Utmäkt flaska
Flaskan är väldigt lätt att använda samt lätt att rengöra. Sonen åt glatt och utan några som helst problem. Antikolic-funktionen fungerade bra. Jag är mycket nöjd med denna flaska.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF693/17 Natural baby bottle
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF693/17 Natural baby bottle
Hannis88
11/10/2017
Sverige
Greppvänlig
En flaska både jag och dottern gillar. Magproblem har varit standard sen hon föddes och jag var trött på att hantera alla anti-kolik flaskor med en massa olika delar. Älskar denna okomplicerade flaska! Och dottern håller den gärna själv!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF693/17 Natural baby bottle
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF693/17 Natural baby bottle
0 % BPA, asetuksen 10/2011/EU mukaan