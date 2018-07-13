2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
1 pullo
120 ml
Vastasyntyneen tutti
Yli 0 kk
Lasinen Natural-tuttipullo kestää lämpöä ja lämpötilamuutoksia. Siksi sitä voi säilyttää turvallisesti jääkaapissa, lämmittää ja steriloida.
Laadukkaasta borosilikaattilasista valmistettu pullo takaa hygieenisen puhtauden.
Leveä, rinnanmuotoinen tutti tukee oikeanlaista otetta ja helpottaa rinta- ja pulloruokinnan yhdistämistä
4.2
5:stä
26
Arviot
92%
suosittelee tätä tuotetta
LGPolpetta
13/07/2018
Italia
Perfetto per allattamento misto e non solo..
Per mia figlia è stato semplicissimo e naturale bere dal biberon quando non avevo latte a sufficienza nelle prime settimane. Poi, è rimasto utilissimo nel caso in cui dovessi lasciare un po' di latte materno a qualcuno per alcune mie ore di assenza.. Ora siamo in fase svezzamento e con la giusta tettarella lo stiamo utilizzando per i primi sorsi d'acqua.. Che dire, la piccola prova già a tenerlo in mano da sola! Ottimo!!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF671/17 Biberon Natural in vetro
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF671/17 Biberon Natural in vetro
SandraLux
13/07/2018
France
Choix idéal pour mixer allaitement et biberon de lait materne
Choix idéal pour mixer allaitement et biberon de lait maternel. Notre petite fille s'est parfaitement accommodée et passe sans souci de l'un à l'autre
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF671/17 Biberon en verre Natural
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF671/17 Biberon en verre Natural
George
06/06/2018
Ελλάδα
Τέλειο
Καλή ποιότητα κατασκευής. Ωραίες θηλές, δεν έχει διαρροές
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF671/17 Γυάλινο μπιμπερό Natural
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF671/17 Γυάλινο μπιμπερό Natural
0 % BPA, asetuksen 10/2011/EU mukaan