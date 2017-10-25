2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
1 pullo
260 ml
Hitaan virtauksen tutti
Yli 1 kk
Leveä, rinnanmuotoinen tutti tukee oikeanlaista otetta ja helpottaa rinta- ja pulloruokinnan yhdistämistä
Tutin sisäpuolen kohokuviointi lisää pehmeyttä ja joustavuutta, eikä tutti mene kasaan. Vauvasi voi nauttia tyytyväisenä mukavammasta syötöstä.
Innovatiivinen kaksoisventtiili vähentää koliikkia ja epämukavuutta päästämällä syöttämisen aikana ilman pulloon eikä vauvan vatsaan.
4.4
5:stä
242
Arviot
89%
suosittelee tätä tuotetta
Tutansmamma
25/10/2017
Sverige
Fantastisk
Vår dotter som tvärvägrat flaska tog denna direkt! Vi är verkligen supernöjda!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF693/17 Natural baby bottle
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF693/17 Natural baby bottle
Hall0nkl3t
13/10/2017
Sverige
Utmäkt flaska
Flaskan är väldigt lätt att använda samt lätt att rengöra. Sonen åt glatt och utan några som helst problem. Antikolic-funktionen fungerade bra. Jag är mycket nöjd med denna flaska.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF693/17 Natural baby bottle
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF693/17 Natural baby bottle
Hannis88
11/10/2017
Sverige
Greppvänlig
En flaska både jag och dottern gillar. Magproblem har varit standard sen hon föddes och jag var trött på att hantera alla anti-kolik flaskor med en massa olika delar. Älskar denna okomplicerade flaska! Och dottern håller den gärna själv!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF693/17 Natural baby bottle
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF693/17 Natural baby bottle
0 % BPA, asetuksen 10/2011/EU mukaan