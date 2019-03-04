2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
1 Natural-pullo
60 ml
Vastasyntyneen tutti
Luonnollisen muotoinen tutti
Hitaammin imevät vauvat saavat nauttia rauhallisemmasta tahdista maidon virratessa hallitusti pienemmän reiän kautta. Vastasyntyneille suunnitellun Natural-tutin virtausnopeus on ihanteellinen pulloruokintaa aloittavalle vauvalle.
Tavallista pienempi pullokoko varmistaa sen, että maitomäärä on vauvan pienelle vatsalle sopiva
Pehmeä, kohokuvioitu tutti mukailee oikean rinnan muotoa.
4.9
5:stä
9
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Ewazakholi
04/03/2019
United Kingdom
Cute and handy bottle
Lovely little bottle, good size for newborn. Strong and quality, safe to use. My baby didnt spot the difference between breast feeding and new bottle, which is great.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF699/17 Baby Bottle
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF699/17 Baby Bottle
mario41
29/01/2019
United Kingdom
This product has great features
Perfect for a newborn baby smaller tummy and has natural shape.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF699/17 Baby Bottle
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF699/17 Baby Bottle
Lisaemma
31/12/2019
Italia
Top biberon
Molto valido nei primissimi giorni di vita prodotti top
Edut
Tettarella
Haitat
Nulla
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF699/17 Biberon
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF699/17 Biberon