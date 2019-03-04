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  • Ihanteellinen vastasyntyneille
  • Ihanteellinen vastasyntyneille
  • Ihanteellinen vastasyntyneille
  • Ihanteellinen vastasyntyneille
  • Ihanteellinen vastasyntyneille
  • Ihanteellinen vastasyntyneille
  • Ihanteellinen vastasyntyneille
  • Ihanteellinen vastasyntyneille

Tuotanto lopetettu

Philips AventTuttipullo

SCF699/17

4.9
| (9) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta
Ihanteellinen vastasyntyneille
60 ml:n Natural-pulloon mahtuu juuri oikea määrä ruokaa vastasyntyneelle. Vastasyntyneen tutin ansiosta neste virtaa hitaasti ja hallitusti. Pehmeä, kohokuvioitu ja leveä tutti mukailee oikean rinnan muotoa.
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Helppo yhdistää rintaruokintaan

Ihanteellinen vastasyntyneille

  • 1 Natural-pullo

  • 60 ml

  • Vastasyntyneen tutti

  • Luonnollisen muotoinen tutti

Hitaan virtauksen tutti

Hitaan virtauksen tutti

Hitaammin imevät vauvat saavat nauttia rauhallisemmasta tahdista maidon virratessa hallitusti pienemmän reiän kautta. Vastasyntyneille suunnitellun Natural-tutin virtausnopeus on ihanteellinen pulloruokintaa aloittavalle vauvalle.

pienempi 60 ml:n pullo on suunniteltu vastasyntyneille

pienempi 60 ml:n pullo on suunniteltu vastasyntyneille

Tavallista pienempi pullokoko varmistaa sen, että maitomäärä on vauvan pienelle vatsalle sopiva

Pehmeä kohokuvioitu tutti

Pehmeä kohokuvioitu tutti

Pehmeä, kohokuvioitu tutti mukailee oikean rinnan muotoa.

Tekniset tiedot

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Arviot

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4.9

5:stä

9

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

3
2
1

04/03/2019

United Kingdom

United Kingdom

Cute and handy bottle

Lovely little bottle, good size for newborn. Strong and quality, safe to use. My baby didnt spot the difference between breast feeding and new bottle, which is great.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF699/17 Baby Bottle

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF699/17 Baby Bottle

29/01/2019

United Kingdom

United Kingdom

This product has great features

Perfect for a newborn baby smaller tummy and has natural shape.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF699/17 Baby Bottle

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF699/17 Baby Bottle

31/12/2019

Italia

Italia

Top biberon

Molto valido nei primissimi giorni di vita prodotti top

Edut

Tettarella

Haitat

Nulla

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF699/17 Biberon

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF699/17 Biberon

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