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  • Tukee hampaiden tervettä kehitystä*
  • Tukee hampaiden tervettä kehitystä*
  • Tukee hampaiden tervettä kehitystä*
  • Tukee hampaiden tervettä kehitystä*
  • Tukee hampaiden tervettä kehitystä*
  • Tukee hampaiden tervettä kehitystä*
  • Tukee hampaiden tervettä kehitystä*
  • Tukee hampaiden tervettä kehitystä*
  • Tukee hampaiden tervettä kehitystä*
  • Tukee hampaiden tervettä kehitystä*
  • Tukee hampaiden tervettä kehitystä*
  • Tukee hampaiden tervettä kehitystä*
  • Tukee hampaiden tervettä kehitystä*
  • Tukee hampaiden tervettä kehitystä*

Tuotanto lopetettu

Philips AventPillimukit

SCF798/00

4.1
| (279) Arviot | 83% suosittelee tätä tuotetta
Tukee hampaiden tervettä kehitystä*
Ergonomisilla kahvoilla varustettu Philips Avent Bendy -pillimuki sopii erinomaisesti pillin käytön harjoitteluun ja tukee hampaiden tervettä kehitystä.* Se on kehitetty yhdessä asiantuntijoiden kanssa, jotta lapsesi saisi parhaan mahdollisen pillimukin.*
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Vuodonestoventtiili ehkäisee roiskeita

Tukee hampaiden tervettä kehitystä*

  • Bendy-pillimuki

  • 300 ml

  • Yli 12 kk

  • 1 kpl/pakkaus

Philips Avent -mukit tukevat lapsesi kehitystä

Juomaan oppiminen on tärkeä vaihe lapsen kehityksessä. Tuemme lasten matkaa kohti itsenäistä juomista tarjoamalla helpon tavan siirtyä rinta- tai pullomaidosta avoimen mukin käyttöön. Terveydenhoitoalan ammattilaisten avustuksella suunnitellut tuttimme, mukien pehmeät ja kovat nokat, pillit ja 360 asteen juomareunat tukevat lapsesi kehitystä ja stimuloivat vasta opittuja motorisia kykyjä ja juomataitoja. Ensiluokkaiset ratkaisumme eivät sisällä BPA:ta, ja ne on kehitetty helppokäyttöisyyttä ja hygieenisyyttä silmällä pitäen.

Helppo pitää kädessä linjakkaan muotoilun ja luistamattoman materiaalin ansiosta

300 millilitran muki on riittävän suuri ylläpitämään lapsen nestetasapainon päivän puuhien aikana. Käännettävä kansi pitää pillin puhtaana myös silloin, kun mukia kannetaan mukana. Linjakkaan muotoilun ja liukumattoman materiaalin ansiosta pikkulapsen on helppo pidellä mukia ja kehittää näin itsenäisiä juomataitoja.

Pillin alaosa on taivutettu, minkä ansiosta muki on helppo juoda tyhjäksi

Pillin alaosa on taivutettu, minkä ansiosta muki on helppo juoda tyhjäksi

Pillin alaosa on taivutettu, joten se ylettyy helposti juomaan ja lapsi voi juoda mukista luonnollisessa asennossa.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.1

5:stä

279

Arviot

83%

suosittelee tätä tuotetta

22/12/2020

Sverige

Sverige

En bra och smidig mugg

En bra produkt som var lätt att hantera för dottern. Ett bra grepp och läcker inte. Perfekt att ha med sig överallt.

Edut

Greppvänlig, läckfri och rolig design.

Haitat

Sugröret var väldigt kort

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF798/00 Sugrörsmuggar

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF798/00 Sugrörsmuggar

14/12/2020

Sverige

Sverige

Superbra!

Lätt för barnet att greppa, läcker inte, lätt att rengöra.

Edut

Greppvänlig läcker inte

Haitat

Inga

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF798/00 Sugrörsmuggar

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF798/00 Sugrörsmuggar

12/12/2020

Sverige

Sverige

Utmärkt!!!

mitt barn älskar den här flaskan. det är lätt att hålla i handen och vi kommer definitivt att använda den länge ❤

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF798/00 Sugrörsmuggar

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF798/00 Sugrörsmuggar

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. 90 % kyselyyn osallistuneesta 200 yhdysvaltalaisesta lastenhammaslääkäristä on sitä mieltä, että pillimukimme tukee hampaiden tervettä kehittymistä. 89 % on sitä mieltä, että pillin käyttö harjoittaa lihaksia ja vahvistaa hampaita (riippumaton verkkotutkimus, USA, huhtikuu 2016). Kehitetty yhteistyössä puheterapeuttien, hammaslääkärien, ergonomian asiantuntijoiden ja kätilöiden kanssa.