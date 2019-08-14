Koliikkia ehkäisevä järjestelmä vähentää todistetusti koliikkia ja levottomuutta*

Kliiniset tutkimukset ovat osoittaneet, että Philips Avent -tuttipullo vähentää koliikkia ja levottomuutta*. Miten? Tutissa oleva venttiili estää tyhjiön muodostumisen vauvan juodessa, joten ruokailu sujuu keskeytyksettä. Tämä voi vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta, pulauttelua ja röyhtäilyä.