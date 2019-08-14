2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Tutti pysyy täytettynä maidolla, vaikka pullo on vaakatasossa, joten vauva voi juoda luonnollisemmassa pystyasennossa. Tämä voi auttaa vähentämään refluksia, edistää ruoansulatusta ja tekee ruokailusta miellyttävämmän sinulle ja lapselle.
Ainutlaatuinen AirFree™-aukko poistaa ilman tutista, joten vauva nielee vähemmän ilmaa juodessaan. Tämä voi auttaa välttämään koliikin, refluksin ja kaasunmuodostuksen kaltaisia vaivoja.
Kliiniset tutkimukset ovat osoittaneet, että Philips Avent -tuttipullo vähentää koliikkia ja levottomuutta*. Miten? Tutissa oleva venttiili estää tyhjiön muodostumisen vauvan juodessa, joten ruokailu sujuu keskeytyksettä. Tämä voi vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta, pulauttelua ja röyhtäilyä.
4.6
5:stä
154
Arviot
94%
suosittelee tätä tuotetta
Johannac90
14/08/2019
Sverige
Kanon
Älskar denna då lilltjejen alltid varit gasig. Funkar kanon på henne.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF813/14 Motverkar kolik med AirFree™.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF813/14 Motverkar kolik med AirFree™.
Malinjohanna
14/11/2018
Sverige
En bra flaska som motverkar kolik!
Flaskans design är väl fungerande, min son sväljer mindre luft och äter i lagom takt. Dessutom har han varit kräsen innan med olika flaskor, men den här tog han!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF813/14 Motverkar kolik med AirFree™.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF813/14 Motverkar kolik med AirFree™.
Malinpettersson871
05/11/2018
Sverige
Toppen bra flaska
Har haft svårt att hitta en bra flaska till vår dotter som alltid svalt mycket luft och haft kolik. Sedan vi använt denna flaska upplever vi att hon svalt mycket mindre luft.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF813/14 Motverkar kolik med AirFree™.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF813/14 Motverkar kolik med AirFree™.