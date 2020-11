Tarkkaan lämpötilan mittaamiseen kylvyssä ja makuuhuoneessa

Kylpy- ja makuuhuoneen digitaalisella lämpömittarilla mittaat kätevästi sekä lapsen huoneen että kylvyn lämpötilan. Vauvasi nauttii kylvystä eniten, kun veden lämpötila on 36,5–38 °C. 39-asteinen tai sitä lämpimämpi vesi on liian kuumaa, ja se voi polttaa vauvasi ihoa. Vauva nukkuu mieluiten silloin, kun huoneenlämpö on noin 18 °C.