2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SHB4205BK/00
12,2 mm:n elementit / avoin takaosa
Nappikuuloke
Kuulokkeen sisällä olevat innovatiiviset bassoputket parantavat ilman virtausta, mikä takaa syvän ja voimakkaan bassoäänen.
Tehokkaat 12,2 mm:n elementit tuottavat selkeän ja kirkkaan äänen.
Helppokäyttöisen kaukosäätimen ansiosta voit aloittaa ja keskeyttää kappaleiden toiston ja vastata puheluihin yhdellä painikkeen painalluksella.
3.7
5:stä
13
Arviot
L.123
26/04/2020
Deutschland
Angenehmer Tragekomfort
Eine der weniger Kopfhörer, die gut im Ohr sitzen und auch nach längerem hören nicht unangenehm werden!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Schbaiderei
17/04/2020
Deutschland
Bester Kopfhörer zum Joggen und Arbeiten
Super Akkulaufzeit. Super halt. Kein verlieren der Kopfhörer. Haben bereits zwei davon.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Nikki2007
03/01/2020
Deutschland
Das Produkt ist super
Akku hält locker 8 Std. bei Dauerschleife der Musik.
Edut
Vibrationsalarm bei Anruf
Haitat
In weiss wird schnell schmutzig und wo das Kabel langgeht unten kratzt etwas durch die Einkerbung
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Saattaa vaihdella