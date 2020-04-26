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Tuotanto lopetettu

Langattomat Bluetooth®-kuulokkeet

SHB4205BK/00

3.7
| (13) Arviot
Kevyesti iso ääni.
Toivota tervetulleeksi keveys. Olet täysin vapaa kuulokelangoista. Philipsin langattomat Flite Hyprlite -niskasankakuulokkeet ovat niin ohuet ja kevyet, että tuskin huomaat pitäväsi niitä korvillasi.
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Painovoimaa uhmaavat kuulokkeet

Kevyesti iso ääni.

  • 12,2 mm:n elementit / avoin takaosa

  • Nappikuuloke

Bassoputki parantaa bassoääntä

Bassoputki parantaa bassoääntä

Kuulokkeen sisällä olevat innovatiiviset bassoputket parantavat ilman virtausta, mikä takaa syvän ja voimakkaan bassoäänen.

Kirkas ääni tehokkailla elementeillä

Kirkas ääni tehokkailla elementeillä

Tehokkaat 12,2 mm:n elementit tuottavat selkeän ja kirkkaan äänen.

Kaukosäädin handsfree-puheluita ja musiikin hallintaa varten

Kaukosäädin handsfree-puheluita ja musiikin hallintaa varten

Helppokäyttöisen kaukosäätimen ansiosta voit aloittaa ja keskeyttää kappaleiden toiston ja vastata puheluihin yhdellä painikkeen painalluksella.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

3.7

5:stä

13

Arviot

3

26/04/2020

Deutschland

Deutschland

Angenehmer Tragekomfort

Eine der weniger Kopfhörer, die gut im Ohr sitzen und auch nach längerem hören nicht unangenehm werden!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

17/04/2020

Deutschland

Deutschland

Bester Kopfhörer zum Joggen und Arbeiten

Super Akkulaufzeit. Super halt. Kein verlieren der Kopfhörer. Haben bereits zwei davon.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

03/01/2020

Deutschland

Deutschland

Das Produkt ist super

Akku hält locker 8 Std. bei Dauerschleife der Musik.

Edut

Vibrationsalarm bei Anruf

Haitat

In weiss wird schnell schmutzig und wo das Kabel langgeht unten kratzt etwas durch die Einkerbung

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

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  1. Saattaa vaihdella