Philips Sonicare ExpertClean -hammasharja seuraa älykkään harjaspään kulumista. Mittaus perustuu seuraaviin tekijöihin:

Harjaamiseen käytettävä voima

Harjaamiseen käytetty aika kokonaisuudessaan

Kun harjaspään teho on heikentynyt tai se on kulunut, rungossa oleva harjaspään vaihtamisesta muistuttava kuvake vilkkuu oranssina. Tämä merkitsee sitä, että harjaspää on syytä vaihtaa.