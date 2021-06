NutriU-sovellus on yhteensopiva Applen iPhone-puhelimien kanssa (5C-malli ja uudemmat).

Jos käytät iPhonea, sinulla on oltava asennettuna iOS 9.0 -käyttöjärjestelmä tai uudempi.



Android-käyttäjät tarvitsevat Android 6.0 -käyttöjärjestelmän tai uudemman.



Sovellusta voi käyttää myös tableteilla, mutta se on suunniteltu älypuhelimille ja toimii niillä parhaiten.