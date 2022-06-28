Voit tehdä käsittelyn kahden viikon välein ensimmäiset 4 käsittelykertaa (verrattuna viikoittaiseen käsittelyyn muiden valmistajien laitteilla), ja tehdä sitten tulosta parantelevan käsittelyn kerran kuukaudessa tuloksen ylläpitämiseksi.
Viisi tehoasetusta tekevät kokemuksestasi mahdollisimman mukavan. Ihon sävyn tunnistin estää sinua käsittelemästä ihoalueita, jotka ovat liian tummia IPL-käsittelyyn.
Kätevä käyttää erittäin pitkän johdon ansiosta, mikä myös helpottaa laitteen liikuttamista iholla.
Aloita vain 4 käsittelykerralla 2 viikon välein – se on puolet vähemmän kuin muilla merkeillä. Tee sitten vielä tulosta parantava käsittely kerran kuussa tulosten ylläpitämiseksi.
Viisi tehoasetusta tekevät kokemuksestasi mahdollisimman mukavan. Ihon sävyn tunnistin estää sinua käsittelemästä ihoalueita, jotka ovat liian tummia IPL-käsittelyyn.
Kätevä käyttää erittäin pitkän johdon ansiosta, mikä myös helpottaa laitteen liikuttamista iholla.
IPL tarvitsee ihokarvojen värin pigmentin ja ihon sävyn pigmentin välistä kontrastia, joten se toimii luonnollisen vaaleille, ruskeille tai mustille ihokarvoille ja ihon sävyille vaaleasta keskiruskeaan (I–IV).
Täydennä kauneudenhoitorutiiniasi: Satin Compact -kynätrimmeri on huomaamaton, helposti mukana kulkeva kauneudenhoitoväline, jolla voit poistaa ohuimmatkin kasvojen ihokarvat nopeasti ja helposti.
Sivustomme sopii parhaiten uusimmille Microsoft Edge-, Google Chrome- ja Firefox-selaimille.