    Philips Lumea IPL 7000
    1591 arviot

    Lumea IPL 7000 Series IPL-ihokarvanpoistolaite

    Mahtavia tuloksia, upea hinta-laatusuhde

    469,99 €
    Nauti 18 kuukauden ajan karvattomasta ja sileästä ihosta*

    Lumea IPL 7000 -sarja takaa sileän ihon tehokkaalla mutta hellävaraisella käsittelyllä. Laitteen mukana toimitetaan kullekin kehonosalle on oma lisäosansa.

    Nopea ja vaivaton

    Kahdesti kuussa

    Voit tehdä käsittelyn kahden viikon välein ensimmäiset 4 käsittelykertaa (verrattuna viikoittaiseen käsittelyyn muiden valmistajien laitteilla), ja tehdä sitten tulosta parantelevan käsittelyn kerran kuukaudessa tuloksen ylläpitämiseksi.

    Hellävarainen ja mukava käyttää

    Ihon sävyn tunnistin ja viisi tehoasetusta

    Viisi tehoasetusta tekevät kokemuksestasi mahdollisimman mukavan. Ihon sävyn tunnistin estää sinua käsittelemästä ihoalueita, jotka ovat liian tummia IPL-käsittelyyn.

    Mukava ja joustava käyttää

    Erikoispitkä johto

    Kätevä käyttää erittäin pitkän johdon ansiosta, mikä myös helpottaa laitteen liikuttamista iholla.

    Käsittelykerrat vain 2 viikon välein: nopeat tulokset

    Aloita vain 4 käsittelykerralla 2 viikon välein – se on puolet vähemmän kuin muilla merkeillä. Tee sitten vielä tulosta parantava käsittely kerran kuussa tulosten ylläpitämiseksi.

    Ihon sävyn tunnistin ja viisi tehoasetusta

    Viisi tehoasetusta tekevät kokemuksestasi mahdollisimman mukavan. Ihon sävyn tunnistin estää sinua käsittelemästä ihoalueita, jotka ovat liian tummia IPL-käsittelyyn.

    Erittäin pitkä johto joustavaan käsittelyyn

    Kätevä käyttää erittäin pitkän johdon ansiosta, mikä myös helpottaa laitteen liikuttamista iholla.

    Sopii monenlaisille ihon sävyille ja monenvärisille ihokarvoille

    IPL tarvitsee ihokarvojen värin pigmentin ja ihon sävyn pigmentin välistä kontrastia, joten se toimii luonnollisen vaaleille, ruskeille tai mustille ihokarvoille ja ihon sävyille vaaleasta keskiruskeaan (I–IV).

    Mukana Satin Compact -kynätrimmeri

    Täydennä kauneudenhoitorutiiniasi: Satin Compact -kynätrimmeri on huomaamaton, helposti mukana kulkeva kauneudenhoitoväline, jolla voit poistaa ohuimmatkin kasvojen ihokarvat nopeasti ja helposti.

    Arviot

    Asiantuntija-apua ja -neuvoja

    Mitä eroja Philips Lumean lisäosien välillä on?

    Voinko käyttää Philips Lumeaa bikinialueellani?

    Miksi Philips Lumea lämpenee käytön aikana?

    Miksi Philips Lumean lasissa on ilmakupla?

    Minkä ikäisenä Philips Lumeaa voi käyttää?

    Voinko käyttää Philips Lumeaa, jos olen raskaana tai imetän?

    Soveltuuko Philips Lumea kaikille ihon sävyille ja ihokarvojen väreille?

    Voivatko myös miehet käyttää Philips Lumea -laitetta?

    Kuinka usein Philips Lumeaa pitäisi käyttää?

    Miksi Philips Lumean lisäosasta puuttuu lasi?

    Miksi ihokarvat on poistettava ennen Philips Lumea -käsittelyä?

    Miten Philips Lumea puhdistetaan?

    Miten löydän minulle sopivan Philips Lumean valotehon?

    Saanko parempia tuloksia, jos käytän Philips Lumeaa useammin?

    Onko Philips Lumean välähtävä valo turvallinen silmille?

    Miten valmistaudun Philips Lumea -käsittelyyn?

    Miten saan halutut tulokset Philips Lumealla?

    Vastuuvapauslausekkeet

    * Alkaen 3 käsittelykerran jälkeen. Mediaanitulos: 86 % vähemmän ihokarvoja säärissä 18 kuukauden jälkeen.​
    * Karvankasvun väheneminen 12 käsittelykerran jälkeen: 82 % säärissä
    ** Kun noudatetaan käsittelyaikataulua. Laskettu säärten, bikinialueen, kainaloiden ja kasvojen käsittelyn perusteella. Lampun käyttöikä ei pidennä Philipsin kahden vuoden maailmanlaajuista takuuta.

