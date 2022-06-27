Hakuehdot

    Philips Lumea IPL Prestige -laite
    2632 arviot

    Lumea IPL 8000 Series IPL-ihokarvanpoistolaite, jossa SenseIQ-tekniikka

    SenseIQ mukautuu tarpeisiisi

    Nauti 18 kuukauden ajan karvattomasta ja sileästä ihosta*

    Lumea IPL 8000 -sarja mukautuu tarpeisiisi ja tekee käsittelystä nopeaa. SenseIQ-tekniikka, älykkäät lisäosat ja Lumea IPL -sovellus takaavat sileän ihon pitkäksi aikaa.

    Tuotteen vakiokuva Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta

    Nopea ja vaivaton

    Kahdesti kuussa

    Voit tehdä käsittelyn kahden viikon välein ensimmäiset 4 käsittelykertaa (verrattuna viikoittaiseen käsittelyyn muiden valmistajien laitteilla), ja tehdä sitten tulosta parantelevan käsittelyn kerran kuukaudessa tuloksen ylläpitämiseksi.

    Hellävarainen ja mukava käyttää

    Varustettu SenseIQ-tekniikalla

    SmartSkin-tunnistin tunnistaa ihon sävyn ja auttaa löytämään miellyttävimmän asetuksen. Älykkäät lisäosat mukauttavat käsittelyn kullekin vartalon alueelle parhaiten sopivaksi.

    Mukava ja joustava käyttää

    Erikoispitkä johto

    Kätevä käyttää erittäin pitkän johdon ansiosta, mikä myös helpottaa laitteen liikuttamista iholla.

    Ominaisuuskuva

    Kattava ratkaisu kasvoille ja vartalolle – neljä älykästä lisäosaa

    Erityisesti suunnitellut lisäosat sopivat täydellisesti kehon kaikkiin muotoihin, ja niiden liittäminen aktivoi tehokkaimman ohjelman kullekin kehonosalle. Kasvot: litteä muoto ja pieni ikkuna, jossa UV-suodatin. Vartalo: sisäänpäin kaartuva muoto ja suuri ikkuna. Bikinialue ja kainalot: ulospäin kaartuva muoto vaikeasti saavutettavia kohtia varten.

    Ominaisuuskuva

    Kehitetty helpoksi ja tehokkaaksi yhteistyössä ihotautilääkärien kanssa

    Terveysteknologian johtavana yrityksenä Philips kehitti Lumea IPL -ihokarvojenpoistojärjestelmän yhdessä ihotautilääkärien kanssa helpoksi ja tehokkaaksi kotikäytössä. Kauneushoitoloissa käytettävään teknologiaan perustuva Lumea IPL tarjoaa hellävaraisen käsittelyn herkimmillekin alueille.

    Ominaisuuskuva

    Tehosta rutiinejasi Philips Lumea IPL -sovelluksella

    Maksuton opastussovelluksemme auttaa sinua suunnittelemaan käsittelyaikataulun ja myös pitäytymään siinä. Sovellus myös ohjaa sinut vaihe vaiheelta jokaisen käsittelyn läpi. Sovelluksen on ladannut yli 2,1 miljoonaa käyttäjää.

    Ominaisuuskuva

    Sopii useimmille ihon sävyille ja karvojen väreille

    IPL tarvitsee ihokarvojen värin pigmentin ja ihon sävyn pigmentin välistä kontrastia, joten se toimii luonnollisen tummanvaaleille, ruskeille tai mustille ihokarvoille ja ihon sävyille vaaleasta tummanruskeaan (I–V).

    -tekniikka

    Lumea IPL 8000

    Katso video ja tutustu Lumea IPL 8000 -laitteeseen

    Valitse oma Lumea IPL 8000 -laitteesi

    Arviot

    Asiantuntija-apua ja -neuvoja

    Vastuuvapauslausekkeet

    * Alkaen 3 käsittelykerran jälkeen. Mediaanitulos: 86 % vähemmän ihokarvoja säärissä 18 kuukauden jälkeen.​
    * Karvankasvun väheneminen 12 käsittelykerran jälkeen: 86 % säärissä, 70 % bikinirajassa, 67 % kainaloissa
    ** Kun noudatetaan käsittelyaikataulua. Laskettu säärten, bikinialueen, kainaloiden ja kasvojen käsittelyn perusteella. Lampun käyttöikä ei pidennä Philipsin kahden vuoden maailmanlaajuista takuuta.

