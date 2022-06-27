Voit tehdä käsittelyn kahden viikon välein ensimmäiset 4 käsittelykertaa (verrattuna viikoittaiseen käsittelyyn muiden valmistajien laitteilla), ja tehdä sitten tulosta parantelevan käsittelyn kerran kuukaudessa tuloksen ylläpitämiseksi.
SmartSkin-tunnistin tunnistaa ihon sävyn ja auttaa löytämään miellyttävimmän asetuksen. Älykkäät lisäosat mukauttavat käsittelyn kullekin vartalon alueelle parhaiten sopivaksi.
Kätevä käyttää erittäin pitkän johdon ansiosta, mikä myös helpottaa laitteen liikuttamista iholla.
Erityisesti suunnitellut lisäosat sopivat täydellisesti kehon kaikkiin muotoihin, ja niiden liittäminen aktivoi tehokkaimman ohjelman kullekin kehonosalle. Kasvot: litteä muoto ja pieni ikkuna, jossa UV-suodatin. Vartalo: sisäänpäin kaartuva muoto ja suuri ikkuna. Bikinialue ja kainalot: ulospäin kaartuva muoto vaikeasti saavutettavia kohtia varten.
Terveysteknologian johtavana yrityksenä Philips kehitti Lumea IPL -ihokarvojenpoistojärjestelmän yhdessä ihotautilääkärien kanssa helpoksi ja tehokkaaksi kotikäytössä. Kauneushoitoloissa käytettävään teknologiaan perustuva Lumea IPL tarjoaa hellävaraisen käsittelyn herkimmillekin alueille.
Maksuton opastussovelluksemme auttaa sinua suunnittelemaan käsittelyaikataulun ja myös pitäytymään siinä. Sovellus myös ohjaa sinut vaihe vaiheelta jokaisen käsittelyn läpi. Sovelluksen on ladannut yli 2,1 miljoonaa käyttäjää.
IPL tarvitsee ihokarvojen värin pigmentin ja ihon sävyn pigmentin välistä kontrastia, joten se toimii luonnollisen tummanvaaleille, ruskeille tai mustille ihokarvoille ja ihon sävyille vaaleasta tummanruskeaan (I–V).
Sivustomme sopii parhaiten uusimmille Microsoft Edge-, Google Chrome- ja Firefox-selaimille.