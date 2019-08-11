Pixel Plus HD. Terävät kuvat lähteestä riippumatta.

Philipsin Pixel Plus HD -prosessori optimoi kuvanlaadun ja tuottaa erinomaisen terävyyden ja kontrastin. Halusitpa sitten katsella kaapeli-TV:tä tai katsella DVD:tä, saat nauttia terävästä kuvasta, jossa valkoinen on valkoista ja musta mustaa.