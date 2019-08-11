2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
24PFT5603/12
Erittäin ohut Full HD LED-TV
Koe Philips 5600 -television siisti ja minimalistinen muotoilu, joka sopii ohuutensa ansiosta täydellisesti sisustukseen. Tämä Full HD -televisio on ihanteellinen valinta yksinkertaisuudesta pitävälle.
60 cm (24")
200 Picture Performance Index
FHD
Pixel Plus HD
Ansaitset pienen television, joka tuottaa upeaa kuvaa ja näyttää tyylikkäältä. Yhdistämällä elegantin valkoisen reunan ja hienostuneen kiiltopinnan olemme suunnitelleet mallin, joka sopii saumattomasti moderniin sisustukseen.
Kuvanlaatu vaikuttaa katseluelämykseen. Tavalliset HDTV-laitteet tuottavat kelvollista kuvaa, mutta miksi tyytyä siihen, kun voi nauttia yksityiskohtaisesta tarkkuudesta, kirkkaista sävyistä, upeasta kontrastista ja realistisista väreistä.
Philipsin Pixel Plus HD -prosessori optimoi kuvanlaadun ja tuottaa erinomaisen terävyyden ja kontrastin. Halusitpa sitten katsella kaapeli-TV:tä tai katsella DVD:tä, saat nauttia terävästä kuvasta, jossa valkoinen on valkoista ja musta mustaa.
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4.0
5:stä
25
Arviot
Heckla
11/08/2019
Danmark
Jeg er glad for mit produkt
Jeg er meget glad for mit tv, det var let at installere, og det er første gang jeg har gjort det, og jeg gjorde bare hvad der stod i anvisningen. Jeg er meget glad.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 5600 series 32PFT5603 Ultratyndt Full HD LED-TV
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 5600 series 32PFT5603 Ultratyndt Full HD LED-TV
starfish12
05/07/2021
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
excellent sound and picture quality
the tv is very easy to use has a very good full hd picture and superb sound not too loud and you can here voices clearly.the menu and setting is very easy too adjust.
Edut
excellent picture and sound.
Haitat
none
Arvioitu tuote: 5600 series 32PFT5603 Full HD Ultra-Slim LED TV
Käyttöpäivä 2020-06-05
Arvioitu tuote: 5600 series 32PFT5603 Full HD Ultra-Slim LED TV
Käyttöpäivä 2020-06-05
Doogle
28/08/2020
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
The product has scart connection which is an asset
This TV is ideal for me, picture quality is good and scart connection important for me for transferring vhs tapes to dvd
Edut
Size for the room it is in
Haitat
None
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 5600 series 32PFT5603 Full HD Ultra-Slim LED TV
Käyttöpäivä 2019-07-28
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 5600 series 32PFT5603 Full HD Ultra-Slim LED TV
Käyttöpäivä 2019-07-28
Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys.
Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.
Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.
TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston kysymysosiossa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
(Philips) yhteensopiva vain tietyn Philips-soittimen kanssa.
Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.