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Tuotanto lopetettu

5600 seriesFull HD erittäin ohut LED-TV

24PFT5603/12

4

| (25) Arviot

Erittäin ohut Full HD LED-TV

Koe Philips 5600 -television siisti ja minimalistinen muotoilu, joka sopii ohuutensa ansiosta täydellisesti sisustukseen. Tämä Full HD -televisio on ihanteellinen valinta yksinkertaisuudesta pitävälle.

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TV brand claim gold

99,91 % Ambilight TV:tä kokeilevista ei koskaan halua luopua siitä. 1

Pixel Plus HD -tekniikalla

Erittäin ohut Full HD LED-TV

  • 60 cm (24")

  • 200 Picture Performance Index

  • FHD

  • Pixel Plus HD

Valkoinen väri tekee huoneesta kuin huoneesta modernin tyylikkään

Ansaitset pienen television, joka tuottaa upeaa kuvaa ja näyttää tyylikkäältä. Yhdistämällä elegantin valkoisen reunan ja hienostuneen kiiltopinnan olemme suunnitelleet mallin, joka sopii saumattomasti moderniin sisustukseen.

Full HD LED-TV – kirkas LED-kuva ja uskomaton kontrasti

Kuvanlaatu vaikuttaa katseluelämykseen. Tavalliset HDTV-laitteet tuottavat kelvollista kuvaa, mutta miksi tyytyä siihen, kun voi nauttia yksityiskohtaisesta tarkkuudesta, kirkkaista sävyistä, upeasta kontrastista ja realistisista väreistä.

Pixel Plus HD. Terävät kuvat lähteestä riippumatta.

Philipsin Pixel Plus HD -prosessori optimoi kuvanlaadun ja tuottaa erinomaisen terävyyden ja kontrastin. Halusitpa sitten katsella kaapeli-TV:tä tai katsella DVD:tä, saat nauttia terävästä kuvasta, jossa valkoinen on valkoista ja musta mustaa.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.0

5:stä

25

Arviot

11/08/2019

Danmark

Danmark

Jeg er glad for mit produkt

Jeg er meget glad for mit tv, det var let at installere, og det er første gang jeg har gjort det, og jeg gjorde bare hvad der stod i anvisningen. Jeg er meget glad.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 5600 series 32PFT5603 Ultratyndt Full HD LED-TV

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 5600 series 32PFT5603 Ultratyndt Full HD LED-TV

05/07/2021

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

excellent sound and picture quality

the tv is very easy to use has a very good full hd picture and superb sound not too loud and you can here voices clearly.the menu and setting is very easy too adjust.

Edut

excellent picture and sound.

Haitat

none

Arvioitu tuote: 5600 series 32PFT5603 Full HD Ultra-Slim LED TV

Käyttöpäivä 2020-06-05

Arvioitu tuote: 5600 series 32PFT5603 Full HD Ultra-Slim LED TV

Käyttöpäivä 2020-06-05

28/08/2020

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

The product has scart connection which is an asset

This TV is ideal for me, picture quality is good and scart connection important for me for transferring vhs tapes to dvd

Edut

Size for the room it is in

Haitat

None

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 5600 series 32PFT5603 Full HD Ultra-Slim LED TV

Käyttöpäivä 2019-07-28

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 5600 series 32PFT5603 Full HD Ultra-Slim LED TV

Käyttöpäivä 2019-07-28

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys. 

  1. Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.

  2. Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

  3. TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston kysymysosiossa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.

  4. (Philips) yhteensopiva vain tietyn Philips-soittimen kanssa.

  5. Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.